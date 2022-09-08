СМИ: Леонардо Ди Каприо влюбился в 27-летнюю Джиджи Хадид, а она ему отказала

После громкого разрыва со своей возлюбленной-моделью Камилой Морроне 47-летний Лео стал главным героем мемов об отношениях — ни разу за свою жизнь актер не встречался с девушкой моложе 25 лет, и расставался с каждой новой партнершей, как только та достигала рокового возраста.

Накануне на связь с американскими таблоидами вышли новые инсайдеры, которые утверждают, что Лео вот уже несколько месяцев влюблен в 27-летнюю Джиджи Хадид. А это значит, что актер приметил модель еще до разрыва с бывшей девушкой. Более того, по словам источников, он весьма настойчиво пытается добиться расположения белокурой красавицы. Кстати, о том, что Лео предпочитает блондинок, тоже давно известно: пожалуй, здесь исключением была лишь Морроне.

Скорее всего, актер не в курсе, что Джиджи несколько старше его привычных стандартов. Как бы то ни было, супермодель, два года назад ставшая мамой, в данный момент отдыхает от серьезных отношений после разрыва с женихом Зейном Маликом. Кроме того, по словам инсайдера US Weekly, конкретно к Лео, несмотря на все его попытки, “она не проявила ни малейшего интереса”.

Стоит отметить, что Ди Каприо вряд ли будет долго горевать. Буквально на прошлой неделе его заметили в обществе еще одной юной красавицы — 22-летней модели Марии Береговой. Так что, в случае прямого отказа Джиджи, у актера наверняка найдется замена.