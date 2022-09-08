 

Падчерица Ивана Урганта снялась в рекламной кампании Marc Jacobs

08.09.2022, 18:39, Разное
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Накануне в сети была опубликована фотосессия новой рекламной кампании бренда Heaven by Marc Jacobs, в которой вместе с самим маэстро появилась и рыжеволосая Эрика Кикнадзе. 22-летняя падчерица Ивана Урганта (дочь жены телеведущего Натальи Кикнадзе от первого брака) живет в Нью-Йорке и окончила престижную школу дизайна Parsons по специальности “Современное искусство и фотография” — скорее всего, благодаря творческой профессии девушке удалось познакомиться с нужными людьми в мире моды. Теперь, наряду с еще несколькими моделями, ей посчастливилось представлять новую работу Марка.

Эрика в черном корсете и черных сапогах во втором ряду

В новом фотосете Эрика предстала в рок-н-ролльном образе из черного корсета с заклепками и шорт, а также цепей и массивных черных сапог на платформе, надетых поверх белоснежных гольф. Неизвестно, была ли девушка приглашена в рекламу заранее или проходила сложный кастинг, но в кадре она, с небрежно уложенными ярко-красными волосами, смотрится более чем органично.

Напомним, что в 2020 году Эрика Кикнадзе оказалась в центре расистского скандала. Тогда русскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес ее чернокожего парня, и ей пришлось дать им отпор. Ответил хейтерам даже сам Иван Ургант, в эфире шоу “Вечерний Ургант” рассказав о том, что одобряет выбор Эрики. С осени 2019 года она встречалась с молодым человеком по имени Муса, но уже через два года появились слухи об их разрыве. Ее подписчики заметили, что девушка удалила – или скрыла – часть снимков с ним в Instagram и отписалась от него, а после кардинально сменила имидж: отрезала каре, а также перекрасила волосы и брови в розовый цвет, после чего не прекращала активно экспериментировать с образами.


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