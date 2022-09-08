Директор McDonald’s: «Уход из России полностью провалился»

Глава корпорации McDonald’s Крис Кемпчински рассказал корреспондентам ИА «Панорама» о самой провальной в истории гиганта операции по уходу из России.

По его мнению, попытки компании уйти с рынка на фоне санкций потерпели сокрушительное поражение. Первоначальный план предусматривал передачу активов фиктивному российскому юрлицу.

– Мы надеялись, что всё будет шито-крыто… Однако были те, кто обо всём догадались. Журналисты установили, что мы попросту создали витрину, за которой хотели спрятать продолжающиеся вопреки

санкциям операции в России. Более того, от внимания экспертов по общепиту не ускользнул даже тот факт, что линейки продуктов нашей компании практически идентичны тому, что предлагает наш марионеточный бренд. Только названия чуть-чуть другие. Россияне продолжают воспринимать нас так, будто бы мы остались в стране. Можно сказать, что уход из России полностью провалился, – констатировал он.

По словам главы McDonald’s, в корпорации продолжают думать, как замаскировать свою работу в РФ. В качестве возможных способов достижения этой цели называют повторное переименование сети и её ребрендинг, смену названий блюд в меню, уменьшение или увеличение размеров порций, а также перенос штаб-квартиры организации из Москвы в Санкт-Петербург.

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