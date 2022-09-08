 

Поможем Лолке? – Личное мнение

08.09.2022, 18:25, Разное
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Исполнительница Милявская, отдыхающая в Болгарии от трудных гастролей, уже сама зовёт, чтобы её покритиковали.

В купальнике недавно по сцене бегала, но этого ей показалось мало. Навела переводные картинки себе на тело — радуется.


Фото: Соцсети

«Подобрала несколько фраз, которыми можно описать мои действия: “Ей почти 59, а она все развлекается”, “поступки не по возрасту”, “люди так не живут»», — описала исполнительница то, как её можно критиковать.

Нет, Лол, за переводнушки критиковать тебя нет смысла. Критика должна быть конструктивной, чем мы сейчас и займёмся.

Вот тебе уже 59. То есть, ты — почти ровесница зарубежной исполнительницы Мадонны. Чем занята Луиза? Открывает таблоиды и читаем:

«Они всю ночь прижимались друг другу в уединенном месте», — рассказывает читателям о новом бойфренде Мадонны издание.

Оказывает, баба Луиза бросила парня, который был младше на 36 лет, и пригрела нового — он младше аж на 41 год!


Фото: Соцсети

Ещё 1 младенец — визжат поклонники! Как так-то, как она неудержима!

Вот это я понимаю — хайп. А ты, баб Лол, чего? Переводнушки клеишь? И хочешь, чтобы о тебе писали во всех новостях?

Наивно ожидать реакции от публики, когда ты уныло что-то там бормочешь.

Давай-ка, исполнительница Милявская, бросай ты эту Болгарию. Утри нос их этой зарубежной конкурентке. Тоже найди себе молодого мужа. Прошка Шаляпин, вон, без дела шатается — хороший парень!

Поможем Лолите Марковне, зайки? Посоветуем, на кого ей обратить внимание — кто свободен из достойных женихов у нас? Олег Волочков? Курбан, быть может? Хотя, Курбан занят.

Источник: Лена Миро


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