Мнение: Собачья еда для британцев, исчезновение Кока-Колы в Германии и возвращение картофеля фри в России

1. В Британии рекламируют собачью еду в качестве еды для людей. Пишут, какая она вкусная и питательная, как хорошо сочетается с самыми разными блюдами. Самое удивительное, что собачья еда, в отличие от традиционной человеческой – доступна по цене (ссылка). В России не так, корм для животных обычно значительно дороже условных макарон. Тот корм, которым я питаю свою Теслу, во всяком случае.



Что ж, посмотрим, поможет ли собачий корм смягчить проблему нищеты, в которой из-за энергокризиса оказались миллионы простых британцев. Десять лет назад я бы сходу отмёл новость, решив, что это чья-то шутка, однако после абсолютно реальных ЛГБТБЛМ+ историй переход на собачью еду кажется уже мелочью, вполне вероятным пустяком.

Так-то, в идее есть рациональное зерно, хотя она и попахивает кибербпанком. Сделать для людей специальную смесь, в которой будут все нужные для здоровья элементы и витамины, и кормить ею каждого по три банки в день… Универсальный человечий корм, о котором мечтают многие философы. Судя по тому, что пишут британские активисты, для начала можно просто взять собачий корм и поклеить новые этикетки, а затем доработать продукт.

России очень повезло: массовые социальные эксперименты подобного рода ставятся теперь не у нас, как это было сто лет назад, а на Западе. Нам остаётся наблюдать за процессом со стороны и делать выводы. И есть нормальную привычную еду, разумеется.

2. Пишут, что крупные сети супермаркетов в Германии вынуждены отказываться от продажи Кока-Колы из-за её дороговизны (ссылка):



Coca-Cola больше не будет продаваться в супермаркетах Германии. Все из-за того, что производитель резко поднял цены из-за роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает издание Bild.

Руководство сети супермаркетов считает, что под предлогом инфляции многие производители продуктов питания в последнее время чересчур завышают цены, чтобы увеличить свою прибыль. Поэтому компания отказывается в этом участвовать.

«Еда не должна становиться предметом роскоши», — заявил главный исполнительный директор Edeka Group Маркус Моса.

Лично я удивлён. Мне всегда казалось, что главная составляющая стоимости Кока-Колы — это её название.

3. В России с едой всё хорошо. В том числе и с не самой полезной, но всё-таки человеческой едой (ссылка):

Сеть «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, пообещала вернуть картофель фри во все фирменные рестораны быстрого питания. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель компании рассказал, что для приготовления фри необходим картофель определенных сортов. Сейчас сеть работает с локальными поставщиками, также часть продукции импортируется. «Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах», — указал собеседник агентства. В настоящее время блюдо уже можно купить в некоторых ресторанах сети, но в течение сентября оно будет представлено уже во всей сети.

Дефицит картофеля-фри в последние месяцы был основным предметом жалоб российских фанатов фастфуда. В остальном претензии были к мелочам – вроде непривычного дизайна, необычного названия и закрашенных маркером логотипов на коробочках с соусом.

Но это всё вопросы понятные и решаемые. Соусы вскоре закупят новые. Название либо приживётся и станет привычным, либо будет заменено на менее эпатажное (мой прогноз: «ко всему-то человек-подлец привыкает»). Креативные дизайнеры постепенно нарисуют для хипстеров новые рюшечки.

Таким образом, в целом Макдоналдс в России удалось успешно одомашнить.