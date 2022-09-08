К чему могут привести климатические изменения, выяснили ученые

Коллектив экспертов во главе с сотрудниками Кембриджского университета рассмотрели сценарии развития событий в результате наступления глобального потепления. Они обратили внимание на самые катастрофические последствия для человечества, которые, несмотря на маловероятность исхода, пугают.

Эксперты рассказали, что к 2100 году атмосфера планеты прогреется на 2,1-3,9 градусов, что уже будет ощутимо. Масштаб последствий напрямую зависит от скорости изменения климата. Сокращение выбросов парниковых газов также не может гарантировать исключения будущего воздействия на планету веществ, которые уже попали в окружающую среду.

По мнению ученых, человечество может полностью погибнуть в результате вырубки большей части лесов или таяния льдов вечной мерзлоты с последующим высвобождением метана.