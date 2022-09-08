На Новой Земле впервые установили стационарную сейсмическую станцию

Российские ученые установили первую на Новой Земле сейсмическую станцию, которая уже позволила выяснить, что в Карском море иногда происходят землетрясения. Расположена она на острове Южный около пункта “Малые Кармакулы”.

Ранее исследователи не могли получить точные данные, по которым можно было бы оценить особенности и причины подземных толчков в Арктике. Информация поступала из других приборов, находящихся далеко от эпицентра землетрясений, поэтому было неполной и часто с большими погрешностями.

Новая станция позволила расширить зону покрытия Архангельской сейсмической сети и оперативно получать данные о подземных толчках, которые теперь будут регистрироваться в официальных каталогах.