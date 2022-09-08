 

Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге

08.09.2022, 17:45, Разное
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В четверг, 8 сентября, во Дворце бракосочетаний №1 в Санкт-Петербурге оформили брак Джонни Депп и Анджелина Джоли. Пара слилась в страстном поцелуе прямо на глазах у толпы, после чего отправилась праздновать радостное событие на двухпалубный корабль.

Конечно, речь идет вовсе не о знаменитых голливудских актерах, а о простой паре влюбленных из северной столицы. Ради привлечения внимания к собственному торжеству парень и девушка сменили имена и фамилии. Действительно, вышла настоящая сенсация.

Игорь Евгеньевич Ректор и Екатерина Алексеевна Кирпичникова (так их звали до смены имени и фамилии) являются художником и психологом соответственно. Они познакомились на тренинге личностного роста. Именно тогда между парнем и девушкой зародилось чувство любви.

Говорят, в числе красивых мест для свадеб в Санкт-Петербурге – не только
Дворец бракосочетания № 1, но и Адмиралтейский ЗАГС, а также Петроградский ЗАГС. А по-настоящему красивые фотографии молодоженов можно сделать возле Спаса на Крови, Александровском саду, на территории Петропавловской крепости и Стрелке Васильевского острова.


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