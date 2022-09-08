 

В Москве открылись три поликлиники после реконструкции по новому московскому стандарту

08.09.2022, 17:45, Разное
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В Москве продолжается реализация масштабного проекта – программы модернизации городских поликлиник по новому московскому стандарту. В нее входит 201 здание, из которых 63 уже готовы, отметил недавно мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. “Огромный масштаб, практически половина всего
городского амбулаторного фонда”, – написал градоначальник.

Три поликлиники (одна детская и две взрослых) открылись в Перове, Пресненском районе и Раменках. Речь идет о филиале № 4 детской поликлиники № 7 (2-я Владимирская, 29а), филиале № 1 поликлиники № 220 (Шмитовский проезд, 25с1) и филиале №2 поликлиники № 209 (Мосфильмовская, 29а). Медицинскую помощь смогут получать в этих учреждениях в общей сложности свыше 62 тысяч человек.

По словам Собянина, здания поликлиник не просто ремонтируются, а полностью перестраиваются. Остаются лишь стены от прежних строений. Из нового – коммуникации, фасады, отделка, оборудование. Преображаются и прилегающие к медучреждениям территории, рассказал мэр Москвы.

Планировка помещений меняется, создаются удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медперсонала. Новый московский персонал также предполагает более удобное расположение кабинетов врачей, которое способствует снижению вероятности возникновения очередей.

“Получать необходимую помощь, и работать в таких условиях – гораздо комфортнее”, – подчеркнул градоначальник.

К слову, не так давно в столице после реконструкции открылись пять поликлиник – четыре детских и одна взрослая. Медучреждения заработали в Строгине, Чертанове Южном, Черемушках и Выхине-Жулебине и Северном Тушине. В общей сложности они смогут обслуживать около 89 тысяч человек.

Как писали “Дни.ру” ранее, вновь заработали филиал № 3 городской поликлиники № 219 (Планерная улица, дом 8), филиал № 1 детской городской поликлиники № 58, (улица Кулакова, дом 13), головное здание детской городской поликлиники № 98 (Дорожная улица, дом 26), филиал № 1 детской городской поликлиники № 69 (Севастопольский проспект, дом 40, строение 1), филиал № 3 детской городской поликлиники № 143 (Ферганская улица, дом 10, корпус 2).


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