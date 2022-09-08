 

Обнаженный Дэвид Швиммер повторил аналогичное фото Дженнифер Энистон в душе

08.09.2022, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

55-летний Дэвид Швиммер, как и его коллеги по культовому ситкому, славится своим искрометным чувством юмора и регулярно подшучивает над звездными коллегами. Так, накануне он опубликовал снимок из душа, копирующий недавнюю фотографию в блоге 53-летней Дженнифер Энистон. Им актриса прорекламировала линейку средств по уходу за волосами своего бренда LolaVie. В кадре актер, полностью обнаженный, кривит лицо, залитое пеной от шампуня.   

Дженнифер Энистон, полотенце передашь? – написал он в посте.

Энистон отметила шутливый снимок лайком и написала в ответ, сопроводив свой комментарий несколькими эмодзи: 

Швим?! Пытаешься украсить мою славу? 

Отметим, что, опубликовав оригинальную фотографию в воскресенье, Энистон сообщила о новом проекте, который стартует сегодня, 8 сентября. Судя по всему, актриса имела в виду новые продукты в своей линейке по уходу за волосами Lolavie – шампунь и кондиционер. Она уже выпускает несмываемую маску, средство для распутывания и масло для волос. 

Напомним, что в сериале “Друзья” Дэвид Швиммер исполнил роль Росса Геллера, а Дженнифер Энистон сыграла его подругу Рэйчел Грин. Кстати, на днях рэпер Канье Уэст заявил, что культовый ситком – совсем не смешной, после чего ему ответила коллега Швиммера и Энистон Кортни Кокс. 

Кадр из сериала “Друзья”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.20 / Светлана Тихановская поздравит белорусов с Новым годом по польскому телевидению

04.11.20 / Звонок ребенку от умершей матери

06.07.20 / Модель Джессика Стэм ждет второго ребенка

07.08.20 / Лукашенко о младшем сыне Коле: кремень, как отец

11.05.21 / Ветеранам Великой Отечественной войны поднимут пенсии до 100 тысяч рублей

12.08.22 / Экс-советник Рейгана – призывы признать Россию «спонсором терроризма» только затрудняют переговоры

18.03.22 / У каждого месяца есть своя птица-покровитель: что можно узнать о своей натуре по дате рождения

29.12.21 / Скандалы: Крымский Клондайк

21.07.21 / Скандалы: В российской сборной секса нет

20.01.22 / Без мимических морщин в 50 лет: поможет ли профилактика липкой лентой (мнение дерматологов)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика