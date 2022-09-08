Обнаженный Дэвид Швиммер повторил аналогичное фото Дженнифер Энистон в душе

55-летний Дэвид Швиммер, как и его коллеги по культовому ситкому, славится своим искрометным чувством юмора и регулярно подшучивает над звездными коллегами. Так, накануне он опубликовал снимок из душа, копирующий недавнюю фотографию в блоге 53-летней Дженнифер Энистон. Им актриса прорекламировала линейку средств по уходу за волосами своего бренда LolaVie. В кадре актер, полностью обнаженный, кривит лицо, залитое пеной от шампуня.

Дженнифер Энистон, полотенце передашь? – написал он в посте.

Энистон отметила шутливый снимок лайком и написала в ответ, сопроводив свой комментарий несколькими эмодзи:

Швим?! Пытаешься украсить мою славу?

Отметим, что, опубликовав оригинальную фотографию в воскресенье, Энистон сообщила о новом проекте, который стартует сегодня, 8 сентября. Судя по всему, актриса имела в виду новые продукты в своей линейке по уходу за волосами Lolavie – шампунь и кондиционер. Она уже выпускает несмываемую маску, средство для распутывания и масло для волос.

Напомним, что в сериале “Друзья” Дэвид Швиммер исполнил роль Росса Геллера, а Дженнифер Энистон сыграла его подругу Рэйчел Грин. Кстати, на днях рэпер Канье Уэст заявил, что культовый ситком – совсем не смешной, после чего ему ответила коллега Швиммера и Энистон Кортни Кокс.

Кадр из сериала “Друзья”