Принца Чарльза попросили не примерять корону британских монархов в присутствии журналистов

Граф-маршал Великобритании сэр Эдуард Фицалан-Говард попросил наследника престола принца Чарльза не появляться перед журналистами в королевской короне до официальной коронации.

Примерка одного из главных символов монаршей власти должна проходить непублично.

В четверг страны Содружества были встревожены сообщениями о состоянии здоровья королевы Елизаветы II. Опасения усилились, когда журналистам «королевского пула» предписали ждать важных новостей, а ведущие британских телеканалов надели чёрные костюмы. Узнав об этом, принц Чарльз прибыл в Лондонский Тауэр, где экспонируется Корона Святого Эдуарда. Там он, не стесняясь посетителей, попытался примерить главную Драгоценность Короны.

– Мы все понимаем Ваше нетерпение, Вы ждали этого момента много лет, и, возможно, уже отчаялись дождаться. Но правила королевского этикета требуют, чтобы до официального сообщения Корона покоилась на своём месте, это залог стабильности монархии, – написал в своей телеграмме принцу сэр Эдуард Фицалан-Говард.

Корона Святого Эдуарда изготовлена в 1661 году для коронации Карла II. Из-за большого содержания золота она весит более двух килограммов и потому не все короли надевают её во время коронации, предпочитая использовать более лёгкую корону Британской империи. Принц Чарльз, желая продемонстрировать силу и крепкое здоровье, намерен короноваться «тяжёлой» короной. Однако граф-маршал Британии, ответственный за королевские похороны и коронации, отказывается провести примерку, ссылаясь на занятость.

Принц Чарльз предложил экстренно изменить королевский протокол, чтобы вместо граф-маршала примерку короны мог провести менее занятый сейчас Лорд-констебль.

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