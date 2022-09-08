Экологи предрекают Испании «настоящий водный коллапс»

Из-за засухи, от которой страдает большая часть Пиренейского полуострова, запасы воды в Испании оказались на самом низком с 1995 года уровне, передаёт TVE. При этом эксперты дают неутешительные прогнозы, говоря, что в следующем году страну может ждать «настоящий водный коллапс».

До недавнего времени этот мост стоял в воде из водохранилища Вега-дель-Хабалон, что у города Сьюдад-Реаль. Сейчас же он выглядит вот так. Эти кадры демонстрируют серьёзную засуху, от которой страдает большая часть (Пиренейского. — ИноТВ) полуострова.

Запасы воды находятся на самом низком с 1995 года уровне, при этом прогнозы негативные.

САНТЬЯГО МАРТИН БАРАХАС, координатор по вопросам водных ресурсов в организации Ecologistas en Acción: В 2023 году может произойти настоящий водный коллапс, который выразится в том, что в крупных городах могут быть перебои с водоснабжением.

По мнению экологов, этот коллапс произойдёт не из-за отсутствия дождей, а из-за орошаемых площадей, которые, как они говорят, превосходят наши возможности. 85 процентов расходуемой нами воды идёт на растения, которые в большинстве своём экспортируются из страны.

САНТЬЯГО МАРТИН БАРАХАС: По сути, мы экспортируем воду в трансформированном виде.

Экологи считают, что срочно необходимо сократить орошаемую территорию с 4 до 3 миллионов гектаров. Земледельцы считают, что есть другое решение.

ПЕДРО БАРАТО, национальный президент ассоциации ASAJA: Нужно, чтобы в море не уходило так много воды. Нужно, чтобы опреснительные установки в этом случае работали. Нужно, чтобы у нас было больше водохранилищ.

Больше территорий для хранения воды. Другие эксперты предлагают лучше пользоваться уже имеющейся водой.

ДИЕГО ИНТРИГЛИОЛО, Центр по изучению опустынивания: Как? Например, с помощью новых ирригационных технологий, то есть нужно продолжать модернизацию ирригации, при этом нужно осуществлять более рациональное использование почвы, улучшать возможности по удержанию воды в наших почвах, а также выискивать растения и сорта, которые лучше приспособлены к подобным засухам.

По словам сельхозпроизводителей, они уже работают над этим. Однако они также просят у властей помощи.

Дата публикации 06 сентября 2022 года.