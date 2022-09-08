 

Найден экологичный способ создания катализаторов для водородной энергетики

08.09.2022, 16:42, Разное
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Российские ученые разработали новый экологичный способ производства катализаторов для сферы водородной энергетики. Метод не требует применения дополнительного оборудования для стабилизации процесса изготовления, щелочных металлов и токсичных галогенидов.

Разработка ученых масштабируемая. Она основана на использовании катализаторов с оксидом платины, которые также находят применение в сфере производства удобрений, очистке выхлопных газов. С помощью данного соединения можно модернизировать и водородную энергетику.

Эксперты опубликовали результаты своей исследовательской работы, а также описание способов применения новых катализаторов в журнале ACS Inorganic Chemistry.


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