Найден экологичный способ создания катализаторов для водородной энергетики
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Российские ученые разработали новый экологичный способ производства катализаторов для сферы водородной энергетики. Метод не требует применения дополнительного оборудования для стабилизации процесса изготовления, щелочных металлов и токсичных галогенидов.
Разработка ученых масштабируемая. Она основана на использовании катализаторов с оксидом платины, которые также находят применение в сфере производства удобрений, очистке выхлопных газов. С помощью данного соединения можно модернизировать и водородную энергетику.
Эксперты опубликовали результаты своей исследовательской работы, а также описание способов применения новых катализаторов в журнале ACS Inorganic Chemistry.
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