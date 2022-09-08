Найден экологичный способ создания катализаторов для водородной энергетики

Российские ученые разработали новый экологичный способ производства катализаторов для сферы водородной энергетики. Метод не требует применения дополнительного оборудования для стабилизации процесса изготовления, щелочных металлов и токсичных галогенидов.

Разработка ученых масштабируемая. Она основана на использовании катализаторов с оксидом платины, которые также находят применение в сфере производства удобрений, очистке выхлопных газов. С помощью данного соединения можно модернизировать и водородную энергетику.

Эксперты опубликовали результаты своей исследовательской работы, а также описание способов применения новых катализаторов в журнале ACS Inorganic Chemistry.