Скандалы: Между молотом и наковальней

Украина не принимает российских миллиардеров

Попавшим под санкции, но живущим за границей российским бизнесменам регулярно звонят из России, призывая их вернуться в страну, а Украина требует от них осудить кремлевскую политику. О непростой ситуации, в которой оказались российские олигархи за рубежом, рассказало влиятельное британское издание Financial Times со ссылкой на по меньшей мере двоих российских бизнесменов, которым звонили с родины, и еще нескольких собеседников издания, знакомых с этой ситуацией.

Газета поговорила с семью российскими бизнесменами под санкциями, а также с высокопоставленными банкирами, руководителями компаний, бывшими и нынешними чиновниками, чтобы узнать, как они живут и собираются ли вернуться.

Многие из них отвечали, что западные санкции подталкивают бизнесменов обратно в Россию, которые рассуждают примерно так: «А нужно ли мне все это? Я вернусь в Москву, где смогу с удовольствием ходить по ресторанам и чувствовать себя прекрасно». Санкции, по их мнению, вынуждают элиты становиться еще ближе к Кремлю, причем даже тех, кто хотел бы дистанцироваться от российских властей.

И это совсем не тот эффект, на который рассчитывали западные правительства. Предполагалось, что столкнувшиеся с риском потерять состояния бизнесмены направят свою злость против Кремля и будут давить на Путина. «Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно сначала оказаться во дворце. Никого из этих людей там нет», — рассказал изданию один из попавших под санкции бизнесменов. По его словам, у предпринимателей нет рычагов давления на президента, и они не могут влиять на его решения.

Санкции ударили в том числе и по тем предпринимателям, которые хотели обосноваться на Западе. Например, сооснователи Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен в 2013 году создали частную инвестиционную компанию LetterOne в Лондоне. Для Фридмана жизнь и бизнес в Лондоне означали, что он, наконец, вышел на мировую арену, говорит бывший партнер бизнесмена. «Фридман всегда ненавидел Россию. Он терпеть не мог там жить. Он хотел вырваться и переехать на Запад при первой же возможности вести там дела», — рассказал источник FT.

Издание рассказывает, как после начала спецоперации Фридман пытался по телефону договориться с высокопоставленным дипломатом США в Киеве Кристиной Квин. Миллиардер предложил пожертвовать часть своего состояния Украине, а взамен рассчитывал избежать американских санкций. По словам источников FT, разговор быстро накалился, Фридман начал кричать: «Вы хотите забрать все мои деньги». Квин сказала, что разговор окончен, и повесила трубку. Позже бизнесмен написал сообщение с извинениями. Сам Фридман отрицает как сам разговор, так и то, что пытался избежать санкций.

Некоторые бизнесмены хотели бы отдать часть состояния на поддержку Украины в обмен на снятие санкций и уже обратились к Киеву с таким предложением, сообщили источники FT, а один из собеседников заявил, что при возможности таким вариантом воспользовались бы «все до единого», так как у российских бизнесменов не осталось другого выхода. Путин может предложить им что-то только в будущем, а предприниматели хотели бы вернуть потерянные деньги сейчас.

Однако в Украине к таким предложениям относятся со скепсисом: Владимир Зеленский, по словам близкого к нему человека, в случае с Фридманом готов согласиться на вариант с частичной национализацией активов лишь в том случае, если бизнесмен прямо осудит Путина, решительно выступит против спецоперации и порвет российский паспорт. Фридман отрицает, что обсуждал с Киевом получение украинского гражданства.

Партнер Авена и Фридмана по LetterOne Алексей Кузьмичев отдыхал на горнолыжном курорте в Швейцарии, когда ЕС ввел против него санкции. Бизнесмен остался в стране без возможности воссоединиться с семьей во Франции. Но и в Россию он тоже не захотел вернуться.

В общей сложности не менее 21 российского бизнесмена подали в суд На ЕС из-за введенных санкций. Некоторые признают, что этих усилий, вероятно, окажется недостаточно.

Оригинал материала: “Новые Известия”