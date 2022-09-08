 

Стильно и незаметно: округлившаяся Собчак вышла в свет в одежде для беременных

08.09.2022, 16:25, Разное
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Ксения Собчак живет в браке со вторым мужем, режиссером Константином Богомоловым уже три года. У каждого из супругов есть дети от прошлых отношений, но совместных наследников пока нет, хотя возраст вполне позволяет. Сама Ксения Анатольевна не раз в интервью говорила, что не прочь стать матерью второй раз и подарить супругу дочь или сына.

Первого сына Платона Ксения Собчак родила от бывшего мужа Максима Виторгана в 34 года. Поклонники уверены, что ведущая решится на второго. В последнее время об этом стали говорить все чаще.

Недавно Собчак вызвала новую волну слухов, появившись в свете в сиреневом брючном костюме для беременных. В нем она выглядела очень стильно. При этом было не заметно, есть у нее живот или нет. Она специально не стала застегивать нижние пуговицы пиджака, после чего фанаты решили, что у нее явно уже большой округлившийся живот. Кто-то предположил, что Ксения Собчак намеренно надевает одежду для беременных, чтобы привлечь внимание к своей персоне и вызвать очередную волну слухов.

Ранее Собчак подозревали в беременности на отдыхе в Турции, когда она то и дело появлялась на фото и видео в просторных легких платьях, явно скрывающих изменения фигуры. Собчак отдыхала на море с дочерью Богомолова, сыном от Виторгана Платоном и детьми своих друзей.


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