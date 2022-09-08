Обостряются чувства и все больше людей замечают нас: пять явных признаков духовного пробуждения

Духовное пробуждение – это сродни озарению. Как будто спала пелена с глаз и вы стали видеть реальный мир, вышли из режима автопилота. У каждого такое состояние наступает по-разному. И все же есть определенные признаки, которые наблюдаются у большинства.

Обостряются чувства и интуиция

Явный сигнал духовного пробуждения – это когда мы ощущаем и слышим свой внутренний голос. Он подсказывает нам верные решения, которые принимаются даже без промедления, чего не было раньше.

Интуиция становится лучшим помощником и советчиком. Мы больше не нуждаемся в рекомендациях со стороны других людей. Мы становимся хозяевами своей жизни. Мы видим знаки Вселенной словно подсказки, указывающие нам путь.

Меняются отношения с окружающими

Без духовного пробуждения мы цепляемся за тех личностей, которые уже есть в нашем окружении, порой даже токсичных. Нам страшно что-то менять, мы готовы терпеть не самое лучшее к себе отношение, лишь бы сохранить и поддерживать мир.

Но когда приходит озарение, мы отчетливо видим реальное отношение близких и знакомых к нам. Мы перестаем мириться с теми вещами, которые нас не устраивают, начинаем отстаивать личные границы. Естественно, концепция взаимодействия меняется. Близкие, которые привыкли к нам одним, могут не воспринимать нас других. Кто-то в итоге принимает нас обновленными, а с кем-то приходится разрывать отношения.

Меньше страха, больше уверенности

Человек до наступления духовного пробуждения обеспокоен бытом, придерживается одних и тех же шаблонов, боится что-то менять. Вся жизнь сводится к тому, чтобы заработать денег для оплаты коммуналки, для покупки еды, одежды и отдыха раз в год летом. И вот так проходит день за днем.

В момент духовного пробуждения мы начинаем мыслить более глобально, отходим от быта и задумываемся о своей миссии на этой Земле. Нам больше не страшно что-то менять и делать шаг в неизвестность. Интуиция подсказывает, что пришло время перемен.

Все больше людей замечают нас

Когда мы живем в режиме автопилота, то не замечаем большого количества людей. Мы рассматриваем только тех индивидуумов, которые косвенно связаны с нашими душевными травмами. Вот почему без духовного пробуждения мы нередко привлекаем в жизнь однотипных персон.

Но когда приходит то самое озарение, мы начинаем видеть вокруг себя больше людей и смотреть на них совсем по-другому. Мы их рассматриваем для межличностного общения – и они тоже проявляют к нам интерес. Отсюда и расширение круга общения, появление новых знакомых, причем из тех сфер, к которым вы вообще не имеете и не имели никакого отношения.

В приоритете не материальное, а духовное

Вас раньше радовал шопинг, приобретение нового гаджета, машины? А теперь эти материальные вещи отошли на второй план? Вы уже не испытываете удовольствия от покупок? Вас меньше всего интересует социальный статус и заработок новых знакомых?

Это означает, что к вам пришло духовное озарение. Моральные ценности стали превалировать над материальным миром. Ваше мышление изменилось – и вы теперь смотрите на все и на всех совсем через другую призму – призму духовности.