 

“Откровениями на особые темы я помогаю другим людям”: дочь Константина Меладзе Лия рассказала о своем психическом здоровье

08.09.2022, 16:10, Разное
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Со стороны может показаться, что восемнадцатилетняя дочь продюсера Константина Меладзе живет беззаботно. Но на самом деле Лия испытывает серьезные проблемы со здоровьем. У девушки диагностировали психическое расстройство. Ей пришлось лечиться в клинике. Лия Меладзе откровенно рассказала о своем состоянии.

Психологические проблемы

Лия Меладзе уверена, что ее рассказы о душевном расстройстве помогут людям, которые оказались в подобной ситуации. Мама девушки считает, что откровениями на особые темы дочь поддерживает их.

Лия рассказала, что в течение нескольких месяцев страдала от ощущения нереальности происходящего, чувствовала себя умственно неполноценной, теряла память. Девушку преследовали страхи, она боялась смотреть на себя в зеркало, ей казалось, что там отражается другой человек. Наследница продюсера все видела в мрачных тонах, плохо различала цвета, считала, что никогда больше не сможет чувствовать себя счастливой. Лии пришлось проходить лечение в клиниках, принимать препараты.

Поддержка родителей

Лия часто сообщала о своем состоянии подписчикам в социальной сети. Это было частью лечения, которое она проходила. Многие писали девушке, что она ненормальная, и родители игнорируют дочь. Лия утверждает, что это неправда. Напротив, по словам девушки, мама и папа заботились о ней. И были рядом с дочкой даже тогда, когда наследница вела себя невыносимо. Мама и папа тревожились, не спали по ночам, возили дочь по больницам. Родителям хотелось разделять переживания Лии, плакать вместе с ней. Поддержка мамы и папы благотворно повлияла на состояние дочери знаменитого продюсера. Девушка благодарна родителям за помощь в борьбе с душевным расстройством.

Константин Меладзе расстался с матерью Лии, когда наследнице было 9 лет. Девушка утверждает, что отец постоянно поддерживал контакты с детьми. Лия не видела в глазах мамы слез или печали. И не чувствовала себя брошенным ребенком.

Мама объяснила дочке, что развод затрагивает только родителей, дети от него не страдают.


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