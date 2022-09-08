Состояние 96-летней королевы Елизаветы II ухудшилось: заявление дворца

Несколько часов назад Букингемский дворец опубликовал важное заявление о состоянии здоровья Ее Величества. После встречи с новым премьер-министром Великобритании (15-м на счету правления королевы) Лиз Трасс в Балморале, Шотландия, самочувствие монарха резко ухудшилось. Сейчас официальные лица заявляют, что королева чувствует себя комфортно и находится там же, однако среди элит растет беспокойство.

После оценки состояния здоровья королевы этим утром врачи выразили беспокойство и рекомендовали Ее Величеству остаться под медицинским наблюдением, – цитирует телеканал Sky News выдержку из сообщения. – Королева остается в замке Балморал и чувствует себя там комфортно.

Издание Mirror сообщает, что в Шотландию к Елизавете сегодня же отправились принц Чарльз, Камилла Корнуолльская и принц Уильям. Присоединится ли к ним принц Гарри, который еще вчера был в Британии, — пока неизвестно. Также телеканал BBC принял решение изменить эфирную сетку на фоне сообщений о состоянии королевы.

Новый премьер-министр Лиз Трасс уже вышла на связь в социальных сетях и пожелала Елизавете скорейшего выздоровления.

Вся страна будет глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в это обеденное время. Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — в это время с Ее Величеством Королевой и ее семьей, – написала политик.

Напомним, что о проблемах со здоровьем Елизаветы говорят последний год. В 2022-м она не смогла посетить ряд важных мероприятий и официальных встреч, а также передала часть полномочий старшему сыну Чарльзу.