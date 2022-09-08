 

15 тысяч рублей за RTX3070 – Минпромторг установил потолок цен на импортные видеокарты

08.09.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство промышленности и торговли России объявило об установлении потолка розничной стоимости импортных графических видеоадаптеров для персональных компьютеров.

Эпоха высоких, практически неподъёмных цен на видеокарты осталась в прошлом, объявили чиновники.

Санкции против РоссииВ ведомстве уточнили, что с одной стороны это «подарок геймерам и компьютерным энтузиастам», а с другой стороны – недвусмысленный сигнал Западу: Москва тоже может устанавливать потолки цен на импортную продукцию.

Согласно указу министерства, с 1 октября ритейлеры смогут отпускать видеокарты только с ценами в разрешённых пределах. Так, адаптеры с чипом NVIDIA RTX 3060 должны стоить не более 11090 рублей, с чипом RTX3060Ti – не более 12920 рублей, с чипом RTX3070 – до 15442 рублей. «Топовые» RTX3080 и RTX3090 обойдутся отечественным геймерам всего лишь в 20,6 и 28,2 тысяч рублей соответственно.

Магазинам дали время до 1 октября, чтобы они успели распродать уже имеющиеся запасы по актуальным ценам и предупредили своих поставщиков о необходимости снизить отпускные цены в соответствии с приказом Минпромторга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.21 / Будьте черствее: почему в отношениях важно дозировать силу влюбленности и равнодушия

10.07.22 / Reuters: Протестующие не покинут президентский дворец Шри-Ланки, пока он не уйдет в отставку

18.06.22 / На “Мерседесах” чиновников отключат ABS и подушки безопасности в знак солидарности с простыми россиянами

12.06.21 / Как зеленоглазым подобрать цвет волос по тону кожи

20.02.21 / Скандалы: Кавказские минводы разливают по карманам

19.02.21 / Россиянам запретят размещать в Сети информацию о высоком уровне жизни за рубежом

29.12.21 / Скандалы: Особенности национальной статистики

16.05.21 / Украсят помещение и очистят воздух от токсинов: лучшие комнатные растения

28.11.21 / Медики назвали опасные для здоровья человека приправы

15.01.22 / От самосострадания до управления тревогой: 8 книг, которые помогут стать лучшей версией себя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика