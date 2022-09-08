15 тысяч рублей за RTX3070 – Минпромторг установил потолок цен на импортные видеокарты

Министерство промышленности и торговли России объявило об установлении потолка розничной стоимости импортных графических видеоадаптеров для персональных компьютеров.

Эпоха высоких, практически неподъёмных цен на видеокарты осталась в прошлом, объявили чиновники.

В ведомстве уточнили, что с одной стороны это «подарок геймерам и компьютерным энтузиастам», а с другой стороны – недвусмысленный сигнал Западу: Москва тоже может устанавливать потолки цен на импортную продукцию.

Согласно указу министерства, с 1 октября ритейлеры смогут отпускать видеокарты только с ценами в разрешённых пределах. Так, адаптеры с чипом NVIDIA RTX 3060 должны стоить не более 11090 рублей, с чипом RTX3060Ti – не более 12920 рублей, с чипом RTX3070 – до 15442 рублей. «Топовые» RTX3080 и RTX3090 обойдутся отечественным геймерам всего лишь в 20,6 и 28,2 тысяч рублей соответственно.

Магазинам дали время до 1 октября, чтобы они успели распродать уже имеющиеся запасы по актуальным ценам и предупредили своих поставщиков о необходимости снизить отпускные цены в соответствии с приказом Минпромторга.

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