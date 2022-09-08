Основной источник разногласий — Белый дом предостерёг Трасс от пересмотра протокола по Северной Ирландии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что изменение британским правительством протокола по Северной Ирландии «не создаст благоприятных условий» для заключения торгового соглашения между Великобританией и США, пишет The Guardian. По данным издания, позиция нового премьер-министра Лиз Трасс по протоколу считается основным источником разногласий в отношениях между Лондоном и Вашингтоном.



AP

Администрация президента США Джо Байдена предостерегла Лиз Трасс от «попыток отменить протокол по Северной Ирландии» уже на второй день её пребывания на посту премьер-министра Великобритании, пишет The Guardian.

Предупреждение прозвучало из уст пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, когда её попросили прокомментировать первый телефонный разговор нового премьер-министра с Байденом, и уточнить, обсудили ли лидеры торговую сделку между США и Великобританией. Несмотря на то что североирландский протокол в вопросе не упоминался, Жан-Пьер всё равно подняла эту тему.

«Как мы уже говорили, формальной связи между торговыми переговорами между США и Великобританией и протоколом по Северной Ирландии нет, но попытки отменить его не создадут благоприятных условий, и именно в этом направлении мы ведём диалог», — заявила официальный представитель Белого дома.

«Не способствует заключению торговой сделки» — такова официальная позиция администрации Байдена в отношении угроз Великобритании, и в частности самой Трасс, принять законодательство, отменяющее часть североирландского протокола.

Как напоминает издание, североирландский протокол — это соглашение Великобритании с ЕС о том, как совместить брексит с открытой границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, установленной Белфастским соглашением от 1998 года. США помогли выступить посредником в заключении этого соглашения и выступают против любого шага, который может поставить его под угрозу. В настоящий момент протокол устанавливает таможенный досмотр судов из Соединённого Королевства в порту Белфаста.

Позиция Трасс по протоколу считается основным источником разногласий в двусторонних отношениях, несмотря на то, что в Вашингтоне приветствуют «решительную поддержку» Украины со стороны нового британского премьера.

Заявление Трасс, сделанное ею в мае, тогда ещё на посту министра иностранных дел, о том, что правительство приступит к принятию закона, который изменит части протокола, застигло Белый дом врасплох. Там считают подобный шаг нарушением международного права. Однако тогда бывший премьер Борис Джонсон заверил администрацию Байдена, что решение на этот счёт ещё не принято.

Соответствующий законопроект сейчас проходит через парламент, и США предупреждают британское правительство не выносить его на голосование, так как это может привести к разрыву отношений как с Соединёнными Штатами, так и с Европейским союзом.

The Guardian отмечает, что существующая напряжённость проявилась в различиях между официальными отчётами сторон о телефонном разговоре между Трасс и Байденом. Версия Даунинг-стрит гласила, что лидеры «согласились с важностью защиты Белфастского соглашения». А в Белом доме отметили, что Трасс и Байден «обсудили общую приверженность защите результатов Белфастского соглашения и важность достижения соглашения с Европейским союзом по протоколу по Северной Ирландии».

В среду, выступая перед британскими парламентариями, Трасс заявила, что предпочитает решение вопроса путём переговоров. Впрочем, премьер уточнила, что это решение «должно обеспечивать всё то, что мы изложили в законопроекте о протоколе по Северной Ирландии», добавив, что Лондон не может допустить, чтобы «эта ситуация дрейфовала».

В Белом доме приветствовали заявление Трасс о том, что она бы предпочла решить вопрос путём переговоров, а заявление Жан-Пьер было призвано удержать её от каких-либо односторонних шагов, учитывая, что на карту может быть поставлен характер отношений между Вашингтоном и Лондоном. На вопрос, встретятся ли Байден и Трасс на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября, Жан-Пьер отметила, что подобная встреча пока не планируется.