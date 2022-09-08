 

В Польше начинают готовиться к вооружённому конфликту с Россией

08.09.2022, 15:25, Разное
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Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что в течение ближайших лет существует серьёзная угроза вооружённого конфликта между Москвой и Варшавой. Как пишет портал dziennik.pl, Польша должна использовать это время для максимального перевооружения армии, поэтому страна и реализует самую амбициозную программу вооружений в истории.


AP

Замглавы Министерства обороны Польши Марцин Оцепа заявил о подготовке к столкновению с Россией. Как пишет dziennik.pl, по его словам, в течение ближайших лет существует серьёзная угроза вооружённого конфликта между Москвой и Варшавой.

«Существует серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнёмся в течение трёх-десяти лет. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — заявил он в интервью польскому порталу.

По словам политика, сейчас Польша реализует самую амбициозную программу вооружений в истории. Варшава запланировала выделить на эти цели 30—40 миллиардов злотых внебюджетных средств из Фонда поддержки вооружённых сил, ещё 98 миллиардов злотых заложено на нужды обороны в бюджете на 2023 год. 

На эти средства будут закуплены танки Abrams и K2, пушечные гаубицы Krab и K9, реактивные артиллерийские системы HIMARS, а также спутники и беспилотники. Варшава также планирует расширить армию до 300 тыс. человек. Количество солдат постепенно увеличивается в течение последних лет: в 2015 году их было 95 тыс., сейчас — 150 тыс.


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