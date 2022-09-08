 

Ученые в Швейцарии придумали бумажную батарейку, которая активируется парой капель воды

08.09.2022, 15:21, Разное
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Швейцарские ученые создали аккумуляторную батарею из листа обычной бумаги. Примечательно, что устройство работает от попадания на его поверхность простой воды. Специалисты поделились подробностями о своей новой разработке.

Эксперты заявили, что внешне аккумулятор поход на простой бумажный лист, но все не так просто. Он пропитан натрий хлоридом, то есть раствором пищевой соли. Также на одну из сторон нанесли чернила с хлопьями графита, а на другую – состава с цинком.

Подключение к потребителю происходит с помощью двух проводов, а работать батарея начинает от простой воды. На данный момент она обеспечивает подачу тока напряжением 1,2 Вольта и функционирует непродолжительное время, но специалисты хотят модернизировать технологию для продления срока службы изделия.


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