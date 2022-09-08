Через дырявую крышу затопило спальню. Блокадник вынужден спать в коридоре

Блокадник, житель Петербурга Борис Корольков почти 20 лет вынужден жить в сырой квартире. Во время дождя ему приходится ночевать в коридоре, так как в остальных комнатах потолки «текут».

Власти Северной столицы не могут сделать ремонт в доме блокадника и Ветерана труда уже 18 лет, поэтому потолок до сих пор протекает, а Корольков ютится в коридоре. Все это время родственники безуспешно добиваются от местных властей решения вопроса. Однако в Смольном не спешат предоставлять семье необходимый ремонт.

«Отец живет один в двухкомнатной квартире. И в обеих комнатах льет, и на кухне льет. Грубо говоря, он в такие моменты в коридоре живет. Мы ему предлагаем переехать к нам, но он не хочет, он всю жизнь там прожил», — отметил в беседе со СМИ его сын Сергей.

Примечательно, что в 2019 году к своим обязанностям приступил нынешний губернатор Александр Беглов. Он дал своей команде распоряжение уделять особое внимание защите прав ветеранов. Тогда Корольков подумал, что все наладится, однако этого не произошло. При этом власти знают о происходящем, однако профильные организации не дают точных сроков.

Журналисты намерены обратиться в те органы власти, где ветерану все же смогут помочь создать нормальные условия проживания.