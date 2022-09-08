Рики Мартин подал в суд на племянника после того, как тот обвинил его в совращении

Несмотря на то, что 21-летний Деннис Санчез успел отозвать иск против знаменитого дяди, Мартин решил отстоять свою честь, а заодно и отомстить племяннику. Издание TMZ сообщает, что 50-летний певец подал документы на рассмотрение в суд Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, в минувшую среду.

В новом иске Рики Мартин утверждает, что теперь Санчес угрожает и шантажирует его в социальных сетях с целью финансовой наживы — за свое молчание он требует от певца круглую сумму. Кроме того, Мартин, его законный супруг Джован Йозеф и их дети — 14-летние Валентино и Маттео и 3-летние Лючия и Ренн — серьезно беспокоятся за свою безопасность. От горе-племянника Мартин требует 20 миллионов долларов компенсации.

Напомним, что Деннис Адиль Санчез выдвинул обвинения против знаменитого дяди в середине июля. Он заявил, что между ними роман, который длился 7 месяцев и закончился этой весной. И в течении всего этого срока, по словам Денниса, он подвергался физическому и психологическому насилию. Закон Пуэрто-Рико очень серьезно относится к обвинениям в инцесте, и, если бы предполагаемый роман между Мартином и его племянником подтвердился, певцу грозило бы до полувека тюремного заключения.

Впрочем, после первого же судебного заседания племянник Мартина внезапно отозвал свои претензии, и с певца сняли все обвинения. Правда, ему все же удалось получить ордер, запрещающий Мартину с ним контактировать. Однако не совсем ясно, зачем он ему, если Деннис сам продолжает атаковать дядю в сети.

Рики Мартин с супругом