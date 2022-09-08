 

Беременность египетской мумии из Варшавы оказалась фальшивой

08.09.2022, 14:00, Разное
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Эксперты выяснили, что мумия женщины, находящаяся в музее Варшавы, без ребенка внутри. Ранее специалисты были уверены, что она беременна и ее мумифицировали вместе с плодом.

Египетскую мумию неизвестного происхождения отдали в качестве экспоната в варшавский университет еще в 1826 году. Некоторые ученые утверждали, что женщина была беременной. Другие же считали причиной выпуклого живота, оставленные внутри свертки с раствором для бальзамирования. Теория второй группы ученых подтвердилась в результате нового исследования.

Согласно последним данным, женщине на момент смерти было от 20 до 30 лет, а жила она в первом веке до нашей эры. При каких условиях и где именно ее тело мумифицировали – неизвестно.


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