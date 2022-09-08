Скандалы: «Хуже мародёрства» – «слуги» против «слуг»

В Киевском областном совете одна группа «слуг народа» свергает другую – чтобы «осваивать» средства на восстановление области

На внеочередной сессии Киевского областного совета случился скандал – группа депутатов из 9 человек во главе с Александром Скляровым попыталась сместить главу фракции «слуг» Александра Поляруша и сорвать проведение сессии. Интрига в том, что и «путчисты», и их оппоненты – «слуги народа», только «группа Склярова» – приближённые главы Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышова, а «группа Поляруша» – подшефные Андрея Мотовиловца, первого замглавы фракции «слуг» в Раде.

Сигнал, надо признать, никудышный – началась схватка пауков в банке за контроль над средствами, выделенными на восстановление Киевской области. Чернышов с Мотовиловцем – видные лоббисты, ухитряющиеся стричь купоны с любого начинания, и оставить без внимания солидный бюджет они, безусловно, не могли. Но никто не ожидал, что у них начнётся внутрифракционная битва – раньше этим бульдогам удавалось как-то разбираться под ковром. О попытке срыва сессии сообщил депутат Рады Александр Дубинский, парламентский «смотрящий» от Бени Коломойского. «Я давно не имею к «слугам» никакого отношения, но в этой ситуации оставаться в стороне нельзя, – отметил нардеп. – Попытки реализовать кадровые амбиции определённой группы лиц, в то время, как в области почти 6 тысяч семей остались без крова, провалена подготовка к отопительному сезону, а в больницах не сформирован запас медикаментов – хуже мародёрства».

По словам Дубинского, расклад во фракции «слуг» в облсовете примерно такой: 9 «бунтовщиков» Чернышова против 13 «лоялистов» Мотовиловца. Чья возьмёт – непонятно, силы лоббистов примерно равны. Правда, против Мотовиловца настроена значительная часть фракции в Раде (поговаривают, что именно он предложил Владимиру Зеленскому и Давиду Арахамии на период спецоперации ограничить негласные выплаты членам фракции «в конвертах»). А Чернышов – в отличие от своего визави, – обладает управленческим искусством не попадать в скандальные ситуации. Так что нельзя исключать, что «группа Склярова» всё же узурпирует власть в областном совете – и тогда ситуация повторится и в других областных советах, где «слуги», поделив власть, не в состоянии поделить денежные потоки.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”