Главу Google заметили с неаноснированными часами Pixel Watch

В Сети появились фотографии новой серии Google-часов, еще неанонсированной официально. Гаджет заметили на руке руководителя компании, также блогеры уже начали публиковать инсайды относительно характеристик устройства.

Американская корпорация Google готовится выпустить на международный рынок новую серию своих смарт-часов. Несмотря на то, что вся информация о будущей новинке официально пока не раскрывается, в Сети уже появились фотографии девайса. Причем «засветил» новые Pixel Watch сам руководитель компании. Сундар Пичаи давал очередное интервью одному из журналистов в ходе проводимой в это время конференции Vox Media 2022 Code. Само мероприятие освещало вопросы производства, конкурентоспособности, слияния компаний или поглощений.

На руке генерального директора Google и Alphabet красовалась в это время модель в золотом цвете со стильным желтым ремешком. Стоит отметить, что обычно бизнесмен не носит подобных аксессуаров, из чего можно сделать вывод о том, что этот случай мог быть спланированной пиар-акцией корпорации. Блогеры успели рассмотреть во время интервью Pixel Watch, новая модель стала визуально толще, их нижний купол сделан, скорее всего, из нержавеющей стали. При этом в духе движения за экологичность, материал изготовлен из переработанного металла. Инсайдеры сообщают, что при диаметре порядка 40 миллиметров, толщина часов составит свыше 14.

Кроме того, боковая кнопка и заводная головка, расположенная прямо под ней, не очень заметны на смарт-часах. По сообщениям, сделанным производителям ранее, Pixel Watch, как и Pixel 7, будут более производительными, а также экономичнее. Официальная презентация намечена компанией Google на 6 октября, тогда же раскроют и все остальные характеристики девайса.