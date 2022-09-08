“Ходили в ресторан и кино”: после клизмы Шаляпин рассекретил близкую связь с Киркоровым

Певец и шоумен Прохор Шаляпин стал очередным гостем ютуб-шоу Алены Жигаловой и ответил на самые каверзные вопросы. Речь в частности зашла об отношениях с Филиппом Киркоровым, которые много лет назад могли бы перерасти в долгую дружбу, но этого не случилось.

Прохор Шаляпин, Дмитрий Колдун и Филипп Киркоров дружили много лет назад, везде ходили троицей и даже ездили вместе отдыхать в Грецию. По словам Шаляпина, Киркорову все время нужна “молодя кровь”, чтобы подпитываться и держаться на плаву. Сейчас, к примеру, у него есть Дава. Тогда были они с Колдуном.

“Мы один и тот же психотип по соционике. У Филиппа самый артистичный тип из 16-ти для звездной работы – Гамлет. У Колдуна Максим Горький, то есть это психотип у Лукашенко, у Иосифа Сталина. Такие люди не артисты, они управленцы хорошие. А Гамлеты – это звезды. У меня Гексли – один тип личности с Бузовой, с Ургантом, мы одинаковые, на одном уровне, мы одинаково мыслим. Мы экстраверты. и Гамлетам мы, Гексли, не уперлись. Это чистая психология, мы дружили с Филиппом. И так, как я ржал с Филиппом, так как он умеет шутить, не умеет шутить никто. Но конечно мне лично Филипп не помогал ничем”, – отметил Прохор Шаляпин.

Когда Шаляпин и Киркоров дружили, это давало больше энергии Филиппу, чем Прохору. Для поп-короля это была сиюминутная дружба. Потом их рассорила Яна Рудковская.

“Мы очень много времени находились вместе, и какая-то у меня о человеке осталось, этого по телевизору не увидишь, то есть все равно нужно общаться, и мы общались достаточно близко. Я года два с ним дружил достаточно близко. Мы могли в ресторан, в кино сходить, в гости я все время ездил. Он очень гостеприимный, очень простой в жизни человек, думаю он не обидится, если я это скажу. В нем действительно сидит ребенок. Но в то же время с этим беззащитным ребенком с ним сидит, когда включается артист, сидит очень сильный и жестокий человек с невероятным мышлением. Если у нас две линии нейронные, то у него 102”, – заключил Шаляпин.

Также в интервью Прохор Шаляпин признался, что после ссоры с Филиппом Киркоровым лежал в психоневрологическом диспансере “по бартеру” и поправлял здоровье. В том числе ему делали очистительные клизмы.