Хранилища дров в Европе заполнены на 75 процентов

Журнал Business Insider сообщил о достижении нормативного показателя в 75 процентов заполняемости хранилищ дров в странах ЕС.

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, большинство государств готовы пережить зиму без эксцессов. Чиновница пояснила, что некоторые страны могут вообще обойтись без газа – к примеру, в Румынии большинство домохозяйств до сих пор заготавливают дрова.

– А в моём родном хуторе в Эстонии о существовании газа люди и вовсе не слышали, – пояснила она.

Основной европейский хаб с дровами располагается в австрийском Баумгартене. Сейчас там находится порядка 10 млн кубометров. дров, 3,5 млн кубометров стружки и 1,4 млн кубометров прессы для растопки.

Также Еврокомиссия начала подготовку документа, согласно которому, страны, имеющие запасы дров сверх нормы, обязаны делиться ими с другими членами ЕС, испытывающими дефицит.

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