Кто же скажет нынче «Стоп!» сочинившим гороскоп?

Три четверти россиян читают гороскопы. Странно, неужто нашим соотечественникам нечем больше заняться?

А ведь данные Rambler&Co свеженькие: опрос проводился с 29.08 по 05.09 нынешнего, 2022 года, среди свыше 300 тысяч завсегдатаев интернета. Думаете, только дамочкам-бездельницам хочется узнать, что их ждет?

Вовсе нет! Большинство (58 %) из читающих эти глупости, как ни удивительно, составляет сильный пол. Оказывается ничто паранормальное нашим мужикам не чуждо. Только представьте себе, тягал такой амбал гири в спорткомплексе, а потом открыл в Сети гороскоп и давай просвещаться о ближайшем будущем!

Как-то не складывается образ современного человека… Не волнуйтесь, Рамблер объяснил нам, для чего все же 75 % опрошенных мужчин и женщин этим занимаются и как они к такому чтиву относятся:

ради развлечения, не веря предсказаниям (45 %);

доверяют написанному (23 %);

как руководство к действиям (4 %);

сверяют в конце дня предсказанное и произошедшее (3 %).

Радует, что 56 % из всех опрошенных не суеверны и не увлекаются разными практиками. А вот 44 % интересуются нерациональными способами познания мира, причем 22 % из них верят народным приметам, 13 % — астрологическим прогнозам, 5 % — предсказаниям и 4 % — картам таро.

Ну а почему бы не заглянуть в гороскопы, если ими полон интернет? Буквально каждый день какие-нибудь «знаки зодиака» могут надеяться на отличные финансовые перспективы от советского и российского астролога и публициста Павла Глобы. Так, с 8 сентября начнут обогащаться Овны, Львы и Водолеи. Им всем поможет Меркурий. Деньги так и хлынут в их карманы. Надо только не лениться и черпать их оттуда.

Буквально на следующий день тот же Глоба сулит везение в финансовой сфере Тельцам. Дескать, в сентябре их может ждать повышение на работе или же отпуск. Улыбка Фортуны озарит ближайшие дни Девам, но успех будет не в финансах, а в личной жизни. Их ожидают новые романтические отношения или упрочение старых. Для Козерогов же в сентябре грядет разрешение старых проблем и избавление от долгов. Им будет по плечу все то, что до этого казалось недоступным. А что же оставшиеся 6 знаков? Думается, и для них астролог припас что-то позитивное на завтра или послезавтра.

Эх, дурят предсказатели людям головы с 90-х и по сей день, а те и рады пребывать в блаженной уверенности в прекрасном грядущем. Жаль, остановить сочинителей гороскопов ни у кого руки не доходят.

Источники информации и картинок: moslenta.ru, prokazan.ru, sterlegrad.ru, adm.tyum-pravda.ru/, /mobillegends.net/,

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