Отказ от кофе и шампанского дается непросто: как Юлия Высоцкая устраивает себе физиологическую и эмоциональную «перезагрузку»

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая удивляет зрителей своими кулинарными изысками в авторской передаче. Однако себе она поблажек в плане питания не дает. Возможно, благодаря основательному подходу к здоровью знаменитость и выглядит гораздо моложе своих 49 лет.

Спорт

Юлия ведет активный образ, пять раз в неделю занимается спортом. Ее любимые занятия – это пилатес, скандинавская ходьба и плавание. Кстати, любовь к скандинавской ходьбе артистке привил ее супруг – режиссер Андрей Кончаловский (ему, кстати, 85 лет). До этого Юлия и не подозревала, что может с удовольствием преодолевать большие расстояния.

Голодание

Помимо спорта, раз в месяц Высоцкая устраивает себе разгрузочные дни. Она голодает по лунному календарю: выбирает тот благоприятный день, когда из организма легко выводятся токсины. О такой практике знаменитость нередко рассказывает в личном микроблоге, однако всегда подчеркивает, что голодовка – вещь опасная. Подобные дни можно себе устраивать только после предварительной консультации с врачом, если нет никаких противопоказаний.

Чекапы

Юлия – из тех, кто регулярно проходит чекапы. Так называется комплексное медицинское обследование организма, чтобы убедиться, что все показатели в норме. Подобные обследования проводятся в государственных и частных клиниках. Интересно, что в Москве, например, оборудовали специальные павильоны, где можно бесплатно пройти чекап. Финансирование осуществляется из городского бюджета, в рамках программы Министерства здравоохранения.

Перезагрузка

Сейчас Юлия находится в отпуске в Италии. Отдых она решила совместить с физиологической и эмоциональной перезагрузкой. Что это означает? В первую очередь цифровой детокс. Актриса уже предупредила подписчиков о том, что будет реже появляться в соцсетях. Вместо зависания в Интернете знаменитость планирует читать больше книг.

Что касается физиологической перегрузки, то здесь речь идет о правильном и сбалансированном питании. Иногда на период отпуска Юлия составляет себе меню на неделю-две. Однако в этот раз она решила этого не делать. Знаменитость лишь составила список запрещенных и разрешенных продуктов. На вторые она, конечно, будет налегать. К ним относятся некрахмалистые злаки, здоровый белок, овощи. А вот отказаться придется от сахаросодержащих продуктов, черного чая, фруктов и молочных продуктов животного происхождения.

Тяжелее всего Юлии дается отказ от кофе и спиртного. И все же она настроена решительно и еще перед выездом перестала употреблять данные напитки.