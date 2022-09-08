 

Кровь не водица: Джуд Лоу и его сын Рафферти в новой рекламной кампании Brioni

08.09.2022, 13:06, Разное
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Британский актер Джуд Лоу и его сын 25-летний Рафферти Лоу снялись для рекламы осенне-зимней коллекции итальянского бренда мужской одежды Brioni. С осени 2019 года лицом бренда был Брэд Питт, но в феврале этого года его место занял другой секс-символ Голливуда вместе со своим взрослым сыном. Над дебютной рекламной кампании с их участием работал известный нью-йоркский фотограф Крейг Макдин. А эта съемка – дело рук фотографа из Нидерландов Аннемариеке Ван Дриммелен. Специально для этого она прилетела в Лондон. Ее целью было показать личную, глубокую связь отца и сына.

40-секундный видеоролик, который невероятно завораживает, смотрите в нашем Telegram-канале.

Джуд и Рафф подтвердили, что они идеально подходят для Brioni, оба показывают разные стороны того, что значит быть современным джентльменом, каждый по-своему, — прокомментировал запуск осеннез-зимней рекламной кампании Норберт Стампф, директор по дизайну Moderna Brioni.

На второй съемке для Brioni было приятно сотрудничать с Аннемариеке, которая смогла показать более личную сторону моих отношений с Раффом. Мы чувствовали себя комфортно на съемочной площадке в этой одежде, — сказал Джуд Лоу.

Его сын также признался, что чувствовал себя естественно в вещах, выбранных для съемки.

Напомним, всего у красавчика Джуда Лоу шесть детей: старшие – Рафферти и Айрис – делают карьеру и в модной индустрии, и в кино. 


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