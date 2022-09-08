 

Брэдли Купер и Ирина Шейк вышли на прогулку с дочерью на фоне слухов о воссоединении

08.09.2022, 13:06, Разное
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Накануне 47-летний Брэдли Купер и 36-летняя Ирина Шейк подогрели слухи о возможном примирении, появившись вместе на улицах Нью-Йорка. Они без стеснения обнимались у всех на виду и вместе с 5-летней дочерью Леей выглядели настоящей семьей. Естественно, такие кадры не могли не попасть в объектив папарацци — снимки вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале

Пара выглядела повседневно и непринужденно. На семейный шоппинг Шейк вышла в тотал-блэк образе — безразмерной футболке, брюках с заломами и резиновых сабо, а глаза скрыла за солнцезащитными очками. Купер же выбрал черную футболку с лаконичным рисунком, темно-серые льняные брюки и белые кроссовки с разноцветными деталями. Малышка Лея же щеголяла по магазинам в блестящем фиолетовом платье с золотыми звездами. 

Редкий выход Купера и Шейк состоялся после того, как на прошлой неделе в сети появились совместные фото бывших влюбленных, а инсайдеры, близкие к паре, сообщили, что звезды подумывают сойтись и завести еще одного ребенка. 

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. За время, пока они были не вместе, Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком) и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Однако на самом деле после расставания с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот модель, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом. 

К слову, после разрыва они сохранили дружеские отношения и не сторонились друг друга на светских мероприятиях. Например, 21 марта этого года экс-партнеры вместе отметили 5-летие общей дочери Леи, а в мае тусовались в одной компании на афтепати Met Gala. 


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