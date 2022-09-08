В РФ синтезировали антивирус для пораженных легких

Специалисты из Уральского федерального университета рассказали в журнале Pharmaceuticals, что в результате нового исследования им удалось разработать новое вещество, которое станет основой инновационных лекарственных средств для терапии воспалений и поражений легких любой степени тяжести.

Эксперты из РФ заявили, что их соединение отличается от аналогов весомым преимуществом. Оно не угнетает работу иммунной системы, а воздействует на активность интерлейкина-6.

Вскоре на основе этого вещества будут созданы препараты, которые помогут быстро и эффективно справиться с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции и гриппа. В основе соединения азолоазиновые гетероциклы, не влияющие на иммунитет негативным образом.