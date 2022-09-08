 

Ученые: 30-минутный отказ от социальных сетей сокращает депрессию

08.09.2022, 12:30, Разное
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Немецкие исследователи установили пользу для здоровья, которую дает отказ от использования социальных сетей. Согласно публикации в издании Journal of Public Health, исследователи Рурского университета Бохума уверены, что всего 30-минутный перерыв в работе с подобными приложениями может сократить депрессию.
О влиянии интернета на психическое здоровье человека ученый мир говорил уже давно. Однако сейчас появились результаты масштабного исследования относительно воздействия соцсетей на организм. Специалисты немецкого университета привлекли к участию в эксперименте свыше 640 добровольцев, которых разделили на четыре команды. Весь опыт длился на протяжении четырех недель, после чего исследователи сверили результаты до и после его окончания.

Первая группа волонтеров сократила свою работу с социальными сетями всего до 30 минут в сутки. Вторая команда увеличила на такое же время длительность своей физической активности. Третья группа имела все условия, аналогичные первой и второй группе, однако их попросили сократить время пользования Facebook, Twitter и подобными программами всего на полчаса. Лица, включенные в четвертую команду, не имели каких-либо ограничений, являясь контрольной группой.

По окончанию эксперимента специалисты проверили показатели здоровья у испытуемых. Оказалось, что наиболее удовлетворенными в ментальном плане были добровольцы из третьей группы. У них наиболее сократились случаи депрессии по сравнению с остальными участниками. Причем, важно отметить, что и после окончания опыта исследователи наблюдали за здоровьем волонтеров на протяжении полугода. Полученный эффект у третьей группы сохранялся в течение всего этого времени.


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