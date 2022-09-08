 

В Испании обнаружили двойника Леонида Якубовича

08.09.2022, 12:30, Разное
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Российские журналисты сообщают, что обнаружили двойника ведущего «Поля чудес». Эксперты также обратили внимание, что двойник Леонида Якубовича также работает на телевидении в Испании.
По заверению издания «Царьград», многие передачи отечественного телевидения являются аналогией западных. К франшизе зарубежного шоу относится и «Поле чудес», которому в этом году исполнится 32 года. Ранее уже сообщалось, что идея появления капитал-шоу появилась после просмотра американской передачи «Колесо Фортуны».

Первым ведущим «Поля чудес» был Владислав Листьев, являющийся также одним из его основателем. Однако после он предложил свое место Леониду Якубовичу, шоумену и организатору конкурсов и всевозможных подобных мероприятий. Интересно, что сначала Леонид Аркадьевич отказался, однако после победы в кастинге отбросил все сомнения.

Авторы статьи в «Царьграде» утверждают, что подобная передача шла и в Испании, и тоже в 1990-х годах. Причем она копировала не только крутящееся колесо с цифрами, открывание букв участниками. И сам ведущий программы выглядел, как двойник Леонида Якубовича, у него не только были такие же усы, но и движениями испанский “Якубович”, казалось, копирует российского артиста.


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