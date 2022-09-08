 

Пламя от лесных пожаров в Турции подобралось к строящейся АЭС

08.09.2022, 12:30, Разное
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Продолжающиеся на юге Турции лесные пожары становятся все более опасными. Так, по сообщению национальных СМИ, их пламя уже приблизилось к зданию строящейся АЭС.
Сильнейшие лесные пожары, охватившие южные регионы Турции, распространяются с каждым днем все больше. Так, издания и блогеры сообщают о том, что огонь уже вплотную приближается к атомной электростанции «Аккую», возведение которой еще не закончилось.

По сообщениям СМИ, небо в этой области страны на Среднем Востоке стало ярко-красным. Обстановка на юге Турции выглядит, как кадры из фильма-катастрофы. От разбушевавшейся стихии уже пострадали люди, а сильный ветер разгоняет пламя на все большие расстояния.

На борьбу со стихией были брошены дополнительные силы спецтехники, в том числе, вертолеты и самолеты. Жители территорий вблизи от строящейся в Турции АЭС, а также весь персонал стройки был в экстренном порядке эвакуированы. Однако представители властей при этом официально заявляют об отсутствии реальной угрозы для продолжающейся стройки. Согласно их заверениям, огонь уже взят под контроль.


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