Пламя от лесных пожаров в Турции подобралось к строящейся АЭС

Продолжающиеся на юге Турции лесные пожары становятся все более опасными. Так, по сообщению национальных СМИ, их пламя уже приблизилось к зданию строящейся АЭС.

Сильнейшие лесные пожары, охватившие южные регионы Турции, распространяются с каждым днем все больше. Так, издания и блогеры сообщают о том, что огонь уже вплотную приближается к атомной электростанции «Аккую», возведение которой еще не закончилось.

По сообщениям СМИ, небо в этой области страны на Среднем Востоке стало ярко-красным. Обстановка на юге Турции выглядит, как кадры из фильма-катастрофы. От разбушевавшейся стихии уже пострадали люди, а сильный ветер разгоняет пламя на все большие расстояния.

На борьбу со стихией были брошены дополнительные силы спецтехники, в том числе, вертолеты и самолеты. Жители территорий вблизи от строящейся в Турции АЭС, а также весь персонал стройки был в экстренном порядке эвакуированы. Однако представители властей при этом официально заявляют об отсутствии реальной угрозы для продолжающейся стройки. Согласно их заверениям, огонь уже взят под контроль.