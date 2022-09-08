 

Захлебнулась: Тело бледной как смерть Толкалиной всплыло на поверхность

08.09.2022, 12:20, Разное
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Знаменитая актриса, кажется, любит водные процедуры – уж слишко часто ее можно застать за съемками в реке или за отдыхом в бассейне. Хотя за рабочим процессом, конечно, чаще: звезда постоянно занята новыми проектами, постановками в театре или новой ролью в очередной картине. Но накануне Любовь Толкалина, судя по всему решила отдохнуть.

В своем микроблоге она разместила видеоролик: в кадре полуголая артистка в слитном купальнике лежит в воде, хотя, глядя на ее время от времени тонущее тело и болтающуюся голову, кажется, что она все-таки повисла или лежит. Иногда она уходила чуть глубже, как бы тонула, а потом тут же всплывала на поверхность. Но в какой-то момент актриса не удержалась, и пара капель все же попала ей в рот и на глаза.

В эти минуты Любовь Толкалина очевидно захлебнулась – в переносном смысле, конечно. Она отвлеклась от работы, перестала что-либо делать и просто насладилась моментом уединения с собой. Возможно, многих поразил цвет кожи экс-супруги Егора Кончаловского. Создается впечатление, будто лето прошло мимо нее – на коже ни следа от загара, а ее оттенок бледный как смерть.

На опубликованный видеоролик звезда наложила спокойную музыку, имитирующую звук пишущей по бумаге ручки. Возможно, в этот момент она была погружена в свои мысли.

“Письмо из святая святых, письмо сквозь огонь, письмо от себя”, – написала Любовь Толкалина.


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