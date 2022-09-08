 

Джулия Робертс в платье с инициалами мужа, Джордж и Амаль Клуни на премьере фильма “Билет в рай”

08.09.2022, 11:45, Разное
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Пока в Венеции с размахом проходит 79-й Венецианский кинофестиваль и мы ежедневно получаем оттуда новости о кино, в Лондоне практически незаметно состоялась премьера романтической комедии “Билет в рай” (Ticket to Paradise). Это уже пятый совместный фильм Джулии Робертс и Джорджа Клуни, но сейчас они выступили не только в качестве главных актеров, но и исполнительных продюсеров.

Джордж пришел на премьеру вместе со своей женой Амаль – супруги весьма редко появляются где-то вместе. На презентацию своей новой работы актер пришел в темно-синем костюме-тройке, добавив расслабленности образу благодаря отсутствию галстука и паре расстегнутых пуговиц. Амаль же была в классическом голливудском образе – светло-зеленое платье-комбинация, усыпанное стразами, отлично гармонировало с бриллиантовыми серьгами, мини-клатчем, укладкой волнами и алой помадой.

Образ Джулии Робертс же был не только красивым, но и концептуальным. Она появилась перед фотографами в кастомизированном черном платье Alexander McQueen из кружева Шантильи и жакете-смокинге. По всей юбке сделана хрустальная ручная вышивка серебряной нитью и пайетками. Легко можно прочесть инициалы “JR + DM” внутри сердечек (это инициалы Джулии Робертс и ее мужа Дэниела Модера), 2002 год (дата их свадьбы) и инициалы детей (Хейзел, Финнея и Генри(; слово “любовь” и просто россыпь сердец. Идею наряда актриса создала вместе со своим стилистом Элизабет Стюарт.

Ромком “Билет в рай” рассказывает историю давно разведенной пары. Их объединяет взрослая дочь, которая собралась замуж за балийца. Обеспокоенные родители прилетают на остров, чтобы помешать свадьбеи оградить ее от повторения своих ошибок. Режиссером и сценаристом выступил Ол Паркер (“Сейчас самое время”, “Mamma Mia!”).

Весной в интервью Джулия рассказала о предстоящем ромкоме. Съемки проходили в Австралии в период карантина 2020 года:

Мы были сильно, сильно взвинчены. Все, что вы думаете о Клуни, в реальности превосходит ваши ожидания.

В мировой прокат картина выйдет 21 октября. Покажут ли фильм в России, не известно.


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