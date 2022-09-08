 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили детей в новую школу

08.09.2022, 11:45, Разное
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Похоже, герцог и герцогиня Кембриджские, наконец, смогут вздохнуть спокойно — по крайней мере, на несколько часов в день. В минувшую среду Уильям и Кейт проводили троих детей — 9-летнего Джорджа, 7-летнюю Шарлотту и 4-летнего Луи — в новую школу Lambrook в Беркшире на первый учебный день в этом году.  

На официальных фото сияющие Кейт и Уильям щурятся на солнце и держат детей за руки, направляясь на встречу с директором школы Джонатаном Перри. Отметим, что отпрыски Кембриджей примерили новую школьную форму: для Джорджа и Луи это клетчатые рубашки с коротким рукавом и удлиненные классические шорты, а для Шарлотты — клетчатое платье-рубашка с поясом.  

Кейт тоже нарядилась по особенному случаю. Герцогиня отметила начало учебного года в рыжем чайном платье в горох и лодочках в тон. Уильям же не стал изменять своему стилю и надел темно-синий деловой костюм с белой рубашкой и коричневыми замшевыми ботинками.  

О том, что дети Кембриджей перейдут в новую школу, монархи сообщили в прошлом месяце. Смена учебного заведения связана с переездом герцога и герцогини в Виндзор, где они смогут сыграть более важную роль в королевских делах, а также быть ближе к 96-летней королеве Елизавете и родителям Кейт. 


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