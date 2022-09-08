Церковь Сатаны призвала Netflix одуматься и не перезапускать «Телепузиков»

На фоне сообщений о возможном перезапуске детского шоу «Телепузики» компанией Netflix Церковь Сатаны опубликовала открытое письмо с просьбой к руководству компании отказаться от этих планов.

По мнению тёмного жречества, в этой передаче пропагандируется бесчеловечная, безумная и опасная для общества идеология. Письмо подписали сатанинские иерархи с пяти континентов, в том числе тёмный патриарх Бернский и Всея Европы Демогоргонус II, который провёл по этому поводу пресс-конференцию впервые с ковидных времён.

Глава европейских дьяволопоклонников охарактеризовал шоу «Телепузики» следующими словами:

– На экране беснуются разноцветные существа непонятного пола со вживлёнными в их тела имплантами, бесятся, скачут, поют нечестивые гимны, а в кадре то и дело появляется голова младенца, отделённая от туловища.

По мнению иерархов, происходящее на экране очень напоминает один из нижних кругов Ада, даже малейшее взаимодействие с которым непосвящённых ведёт к их безумию и помешательству. Сатанисты просят Netflix сжалиться над своей аудиторией и отказаться от перезапуска культового шоу раньше времени.

– Человечество ещё не готово принять то, что происходит в самых тёмных безднах Преисподней. Мы постепенно готовим его к этому, шаг за шагом легализуя разнообразные пороки, однако решение Netflix может разверзнуть врата Ада раньше времени, – говорит Демогоргонус II. – К тому же, запретные имена дьяволов, которых называют телепузиками, лучше не произносить тем, у кого нет защитного амулета и колдовского круга, которые бы обезопасили их от первородной скверны, источаемой этими существами.

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