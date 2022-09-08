 

Церковь Сатаны призвала Netflix одуматься и не перезапускать «Телепузиков»

08.09.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне сообщений о возможном перезапуске детского шоу «Телепузики» компанией Netflix Церковь Сатаны опубликовала открытое письмо с просьбой к руководству компании отказаться от этих планов.

По мнению тёмного жречества, в этой передаче пропагандируется бесчеловечная, безумная и опасная для общества идеология. Письмо подписали сатанинские иерархи с пяти континентов, в том числе тёмный патриарх Бернский и Всея Европы Демогоргонус II, который провёл по этому поводу пресс-конференцию впервые с ковидных времён.

Глава европейских дьяволопоклонников охарактеризовал шоу «Телепузики» следующими словами:

– На экране беснуются разноцветные существа непонятного пола со вживлёнными в их тела имплантами, бесятся, скачут, поют нечестивые гимны, а в кадре то и дело появляется голова младенца, отделённая от туловища.

По мнению иерархов, происходящее на экране очень напоминает один из нижних кругов Ада, даже малейшее взаимодействие с которым непосвящённых ведёт к их безумию и помешательству. Сатанисты просят Netflix сжалиться над своей аудиторией и отказаться от перезапуска культового шоу раньше времени.

– Человечество ещё не готово принять то, что происходит в самых тёмных безднах Преисподней. Мы постепенно готовим его к этому, шаг за шагом легализуя разнообразные пороки, однако решение Netflix может разверзнуть врата Ада раньше времени, – говорит Демогоргонус II. – К тому же, запретные имена дьяволов, которых называют телепузиками, лучше не произносить тем, у кого нет защитного амулета и колдовского круга, которые бы обезопасили их от первородной скверны, источаемой этими существами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.22 / Ажиотажный спрос на жилье утих

27.11.20 / Российский фильм «Зеленый слоник» включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

22.08.20 / В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

19.02.21 / Королева Елизавета II необычно поздравила сына-изгоя принца Эндрю с 61-летием

27.06.21 / Московские пенсионеры устроили драку у мусорного контейнера за просроченные коды активации Windows 10

14.07.22 / Мнение: Гражданское общество интересуется…

31.03.21 / Скандалы: Миллиардер Захарченко не принял взятку в полтора миллиарда

10.12.21 / Знамение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 10 декабря

15.06.22 / Мнение: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не отвечает национальным интересам США

11.03.22 / Мнение: Рекорды и Альцгеймер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика