 

Скандалы: С Данилы Козловского требуют десятки миллионов долга за квартиру в Москве

08.09.2022, 11:09, Разное
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Актёр до сих пор не выплатил сумму за покупку недвижимости в Басманном районе столицы

С актёра Данилы Козловского требуют крупный долг за столичную квартиру, узнал StarHit. Он не перечислил деньги за покупку недвижимости в Басманном районе Москвы, расположенную на улице Машкова. Сейчас стоимость квартиры в этом ЖК начинается от 40 млн рублей. Компания-застройщик обанкротилась в 2021 году. После этого был назначен конкурсный управляющий, задача которого — собрать долги с жильцов элитного ЖК.

Квартира Данилы Козловского находится в историческом здании 1870 года, застройщик его отреставрировал и модернизировал. При этом точная стоимость квартиры Козловского неизвестна.

Ирина Бычкова

 

Оригинал материала: “Собеседник”


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