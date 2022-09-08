Чудеса Владимирской иконы Божией Матери

Согласно церковному календарю 8 сентября отмечается День Владимирской иконы Божией Матери. Она покровительствует русскому народу и землям, до сих пор творит невероятное чудеса. О семи из них рассказано в данной статье.

Согласно церковному календарю 8 сентября отмечается День Владимирской иконы Божией Матери. Она покровительствует русскому народу и землям, до сих пор творит невероятное чудеса. О семи из них рассказано в данной статье.

Источник изображения: wikimedia.org

Появление и первое чудо

Согласно легендам, святой образ способен подарить правителям мудрость, наставникам – разум, судьям – правду, детям – послушание, членам семьи – любовь. В церковном календаре существуют три даты, в которые чтится память Владимирской иконы Божией матери.

Первая из них – это 3 июля. Именно в этот день была спасена столица РФ от хана Махмет-Гирея. Это произошло в 1521 году.

6 июля – избавлена от Золотой Орды Ахмата. Православные верят, что в 1480 году именно Божий образ помог местному населению.

8 сентября празднуется Сретение Владимирской иконы. В 1395 году Москва была избавлена от нападения Тамерлана.

Как правило, Владимирской Божьей Матери молятся о спасении от врагов, а также исцелении от болезней. Согласно легендам, она способна смягчать человеческие сердца, помогать попавшим в сложные жизненные ситуации, способствует лёгким родам, а также покровительствует верующим во время обострений, страдающим от болезней сердечной сосудистой системы.

Источник изображения: wikimedia.org

Среди семи главных чудес, которые сотворила Владимирская икона Божией Матери, первое произошло в 1132 году. Именно тогда патриарх Лука Хризоверг прислал святой образ из Константинополя в Киев. Он был подарен Великому князю Мстиславу, сыну Мономаха. Во время её перевозки из Вышгорода в Ростово-суздальское княжество недалеко от Владимира повозка, запряжённая конницей, остановилась. Перевозивший святыню Андрей Боголюбский начал молиться и позднее к нему явилась Пресвятая Дева, указав оставить образ в городе. На владимирской земле был не только построен величественный собор в честь Успения Божией Матери, но и произошло немало чудес.

Например, во время строительства Золотых Ворот обрушился свод, было придавлено не менее дюжины человек. Князь обвинил себя в произошедшем и начал усердно молиться, а спустя время выяснилось, что никто не погиб и даже не пострадал. Назвать это иначе, как чудом, невозможно.

Чудесная победа в походе

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Князь Боголюбский в 1164 году взял икону с собой в военный поход. Именно тогда состоялась битва против Волжской Булгарии. Все военные по примеру полководца преклонили свои колени и, несмотря на численное превосходство, им удалось одолеть врага. В книге «Сказания о чудесах Владимирской иконы Божией Матери» указано, что именно покровительство святого образа озарило воинов благодатным светом, а князь после победы лично присутствовал на благодарственном молебне.

Избавление от ига Тамерлана

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Третье чудо произошло с Василием Дмитриевичем, сыном Дмитрия Донского. В 1395 году принял бой неподалёку от берегов Оки. Татарские войска имели невероятное количественное превосходство и уповать приходилось лишь на чудо. Из Владимира в Москву был привезен образ Богоматери. Этим по личному указанию князя занимался митрополит Киприану. Народ на Кучкове поле молился, а Тамерлану приснился кошмарный сон, в котором, согласно преданию, Богоматерь лично явилась воину, требуя покинуть Русь. Рассказав о случившемся советникам, он принял решение отступать.

Именно тогда в память о данном событии была выстроена церковь и монастырь. Они были названы Сретенскими.

Спасение владимирцев

Источник изображения: wikimedia.org

Владимирская икона спасала не только весь народ, но из своих заступников. Верующие после отступления Тамерлана начали просить князя вернуть образ во Владимир. Однако он был не преклонен и велел арестовать и наказать недовольных. Спасти их могло только чудо. Однако неожиданно митрополит обнаружил в храме два абсолютно одинаковых образа. После литургии и молебна один из них остался в Москве, а второй был перемещён в Сретенский монастырь. После чего все верующие владимирцы, которые должны были понести наказание, были прощены князем.

Спасение от Золотой орды

Источник изображения: wikimedia.org

Следующее нападение на Русь было инициировано ханом Золотой Орды Ахматом в 1480 году. Он был возмущён отсутствием дани от русского народа. Верующие начали молиться, прося о спасении. Несмотря на указания Иоанна третьего отступать, татары решили, что это ловкий манёвр и приняли решение бежать. Данное чудо также приписывается святому образу, так как о чуде просил практически весь русский народ.

Ногайский царевич Мазовши в 1451 году дошёл практически до московских стен. Однако удалился, расценив необыкновенный шум, как исходивший от огромного московского войска. Но им оказалась молитва перед святым образом. Москвичи просили заступничества, что и произошло.

Повествование юродивого Василия

Источник изображения: wikimedia.org

Крымские, ногайские, а также казанские татары в 1521 году объединились против русского народа. Они подошли впритык к Москве. Воины могли оценить количество врагов и уповали лишь на заступничество иконы. Во время молитвы двери Успенского собора отворились и икона сошла с места. Юродивый Василий узрел пламя и утверждал, что он исходит от образа. Вражеские полководцы испугались и отошли от ворот. По рассказам, из московского Кремля святой образ был перенесён святителями. Татарские воины, посланные Мехмет-Гиреем, войти в город так и не решились, так как они увидели большое русское войско недалеко от Москвы. Именно это и спасло столицу, ведь враги, неправильно оценив количество защитников, посчитали нападение нецелесообразным.

Спасение православной веры

Седьмым чудом, которое приписывают святому образу, является отступление Лжедмитрия Первого в 1605 году. Он свергнул патриарха Иова. Ворвавшиеся в Успенский собор во время литургии заставили его снять панагию и возложить ее к чудотворной иконе Богоматери. Несмотря на то, что князю удалось на протяжении года править, благодаря небесной помощи он был лишен власти. Благодаря молитвам верующие фактически не только устранили самозванца, спасли столицу, но и православную веру.