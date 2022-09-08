Мнение: Одиум войны

Один из вопросов, которым задается общественность, которую иногда называют Z-патриотами ввиду их категорической поддержки проводимой спецоперации — это почему режим не проводит мобилизацию, ограничиваясь какими-то «костылями» вроде набора бомжей или уголовников по тюрьмам. Ну, или невнятными «именными» батальонами по регионам, которые, кстати, хронически не вытягивают план по найму.

Думаю, ответ на поверхности. Мобилизация — это необратимое решение. «Вернуть всё взад» после её начала невозможно. Режим же строит всю свою деятельность на создании угроз, предпочитая решать проблемы «взятием на испуг». Те же решения, которые по какой-то причине принимаются именно как необратимые, в кремлевском исполнении выглядят (да и являются) полной катастрофой, так как отсутствие культуры проектного управления, а сейчас — и окончательная утрата этого крайне полезного навыка, приводит к невозможности завершить начатое, зафиксировать результат. И это — хроническая и критическая проблема режима, которая сопровождает его все двадцать с лишним лет пребывания у власти действующего вождя.

Все громкие «победы», на которые вздыхают его фанаты, в реальности остаются отложенными на потом проблемами. «Победа» в Чечне в реальности не разрешила причин гражданского конфликта на ее территории, и нынешний мир подпитывается вливаниями из центра и жестким режимом террора в отношении любого недовольства. Механизмов разрешения внутренних противоречий в Чечне не создано, так как ставка была сделана на одну из сторон, которая по понятным причинам совершенно не намерена создавать такие механизмы. История с Крымом — то же самое. Взять под контроль территорию — это одно, зафиксировать это приобретение — другое. Вторую часть режим довести до конца не сумел, чем отложил решение этой проблемы на потом, и теперь уже понятно, что у нее нет решения — международный консенсус о безоговорочном возвращении обратно этой территории уже сформирован. И следующему режиму придется решать — оставлять всё как есть с перспективой продолжения режима «осажденная крепость» или возвращать (пускай и на каких-то возможных условиях). Война с Грузией структурно ничем не отличается ни от Крыма, ни от Чечни — проблема непризнанных территорий отложена на потом.

Нынешняя спецоперация — из той же серии. Решение о вводе войск было принято в расчете на крымский сценарий, к реальному затяжному конфликту никто не готовился. Фразы «всё идёт по плану» – для совсем безголовых. Никакого плана не было и в помине. «Киев за три дня» – это что угодно, только не план. Никто не удосужился даже рамочно очертить перспективы того, что будет с территорией Украины после «освобождения»: останется ли она целой и независимой, будет ли расчленена, будет ли она присоединена к России, а если да — то в каких пределах. Что будет с населением, и многое-многое другое. Просто «Киев за три дня» и всё. Охрененный план. Неудивительно, что всё пошло наперекосяк, а население Украины восприняло происходящее как банальное нашествие.

Нельзя сказать, что в Кремле не понимают своей ущербности в вопросах управления проектами. Но, во-первых, тупое самодовольство и эффект Даннинга-Крюгера никто не отменял, а, во-вторых, все принятые необратимые решения становились необратимыми как раз после того, как всё начинало идти не так. Кремль точно не шел ва-банк, просто так получилось.

Мобилизация — это проектное решение. И режим наверняка понимает, что система мобилизации висит на живой нитке. Поэтому вытянет ли эта система настоящую мобилизацию — вопрос нетривиальный. Скорее всего, нет. Но главное заключается в том, что мобилизация означает прекращение политики угроз и включение в реальную, а не фейковую, войну уже всерьез. Без дураков. Что полностью противоречит психологии шпаны из подворотни, умеющей из темноты штрыкнуть ножиком в спину, но выходить лицом к лицу с сильным противником категорически не намерена. Поэтому психологически Путин всегда и шныряет в кусты при любой опасности. Так что если мобилизация и будет объявлена, то это произойдет, скорее, по недосмотру, а главное — она точно так же будет провалена и превратится в полный хаос, как и всё, что делают нынешние.

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