 

Нежно держит за ручку: Бросившего жену Малахова застукали с шикарной блондинкой

08.09.2022, 10:55, Разное
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Сначала фанаты переживали за его здоровье, когда телеведущий набрал в весе и изменил прическу – тогда многие предполагали, что он, якобы, носит парик. Наконец-то Андрей Малахов вернулся в прежнюю форму, а еще обкромсал волосы – в общем, стал выглядеть свежо и бодро.

Так, слухи о заболеваниях у звезды российского экрана улетучились. Но пришли новые: поговаривают, что в его отношениях с женой не все гладко, а все из-за того, что парочка давно не выходила в свет вместе. Накануне шоумен дал новый повод для переживаний за атмосферу в семье. В его микроблоге появилась новая публикация – так фанаты и застукали его с шикарной блондинкой.

Андрей Малахов запечатлен с женщиной, которую с нежной улыбкой на лице и без доли стеснения держит за руку, при этом супруги в его поле зрения нет. Как выяснилось, артист на какое-то время уехал в деревню, где та самая дамочка с видео прикупила себе жилище. Кстати, ею оказалась светская львица Виктория Шелягова – с ней-то журналист и отправился изучать местные достопримечательности.

Судя по публикациям короля сенсаций, свою жену он бросил в городе. Вполне возможно, что из-за плотного графика Наталья Шкулева не может сопровождать супруга во всех поездках. К счастью, у Андрея Малахова везде есть друзья и подруги, которые с радостью составляют ему компанию.


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