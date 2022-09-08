Завод в Миассе выразил готовность заменить две трети импортных комплектующих в автомобилях
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) намерен заменить две третьи импортных комплектующих своих автомобилей на отечественные, сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев.
«Останется только антиблокировочная система: ее в РФ пока не делают. Возим АБС из Китая», – приводит Ura.ru слова Яковлева.
Также в настоящее время на тяжелой автотехнике устанавливаются китайские мосты и раздаточные коробки. В мае предприятие анонсировало проведение испытаний с мостами собственного изготовления по программе импортозамещения. Их начнут выпускать в 2024 году. В дальней перспективе вероятен также переход на использование своих раздаточных коробок.
«Раздатку» и мосты самостоятельно делают для легкого транспорта. Кроме этого, завод сам выпускает кабины и рамы. Двигатели и элементы кузнечного производства поставляют российские партнеры.
Ранее в Калининграде решили выпускать аналог Tesla.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет