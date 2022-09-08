 

Завод в Миассе выразил готовность заменить две трети импортных комплектующих в автомобилях

08.09.2022, 10:30, Новости дня
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Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) намерен заменить две третьи импортных комплектующих своих автомобилей на отечественные, сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев.

«Останется только антиблокировочная система: ее в РФ пока не делают. Возим АБС из Китая», – приводит Ura.ru слова Яковлева.

Также в настоящее время на тяжелой автотехнике устанавливаются китайские мосты и раздаточные коробки. В мае предприятие анонсировало проведение испытаний с мостами собственного изготовления по программе импортозамещения. Их начнут выпускать в 2024 году. В дальней перспективе вероятен также переход на использование своих раздаточных коробок.

«Раздатку» и мосты самостоятельно делают для легкого транспорта. Кроме этого, завод сам выпускает кабины и рамы. Двигатели и элементы кузнечного производства поставляют российские партнеры.

Ранее в Калининграде решили выпускать аналог Tesla.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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