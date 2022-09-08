Телефонные мошенники начали мстить пошутившим над ними

В последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества: месть не попавшимся на уловки гражданам, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он уточнил, что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», – передают «Известия» слова Голованова.

Среди легенд и схем, которые активно применялись в течение шести месяцев этого года, можно выделить роботизированные обзвоны и звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, отметили в компании.

«Как-то я решил над ними подшутить: разговаривал с ними полтора часа и в конце концов сказал, что сразу понял, кто мне звонит. Они обиделись и стали использовать в своих целях мой номер. Есть такая функция: человеку звонят якобы от имени банка, и он видит какой-то номер, но на самом деле эта комбинация цифр принадлежит рядовому абоненту. Таким образом они подставили и мой номер. После этого мне в течение недели звонили и говорили: «Здравствуйте, вы мне только что звонили. У меня от вас пропущенный вызов», – рассказал один из пострадавших от действий мошенников, представившийся, как Евгений.

О подобных случаях знает ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Вадим Шелест. По его словам, на Западе известны истории, когда киберзлодеи организовывали группы и сообщества на подпольных площадках с целью отомстить за разоблачения журналистам и исследователям информационной безопасности.

Ранее эксперт рассказал, что мошенники через VPN взламывают телефоны детей и шантажируют родителей.

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