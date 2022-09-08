 

Телефонные мошенники начали мстить пошутившим над ними

08.09.2022, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества: месть не попавшимся на уловки гражданам, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он уточнил, что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», – передают «Известия» слова Голованова.

Среди легенд и схем, которые активно применялись в течение шести месяцев этого года, можно выделить роботизированные обзвоны и звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, отметили в компании.

«Как-то я решил над ними подшутить: разговаривал с ними полтора часа и в конце концов сказал, что сразу понял, кто мне звонит. Они обиделись и стали использовать в своих целях мой номер. Есть такая функция: человеку звонят якобы от имени банка, и он видит какой-то номер, но на самом деле эта комбинация цифр принадлежит рядовому абоненту. Таким образом они подставили и мой номер. После этого мне в течение недели звонили и говорили: «Здравствуйте, вы мне только что звонили. У меня от вас пропущенный вызов», – рассказал один из пострадавших от действий мошенников, представившийся, как Евгений.

О подобных случаях знает ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Вадим Шелест. По его словам, на Западе известны истории, когда киберзлодеи организовывали группы и сообщества на подпольных площадках с целью отомстить за разоблачения журналистам и исследователям информационной безопасности.

Ранее эксперт рассказал, что мошенники через VPN взламывают телефоны детей и шантажируют родителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10.20 / Навальный вернется в Россию уже в другом качестве – Пионтковский

16.05.21 / Зеленская о своем внешнем виде: Я иногда допускаю ошибки, но это только мой выбор

28.10.20 / В РФ решили вернуться к выдаче пенсионных удостоверений

12.02.22 / Украина попросила Россию объяснить военную активность у границ страны

17.03.21 / Первый мэр Севастополя Семенов: Севастополь сейчас вернулся во времена, когда анекдоты можно рассказывать только на кухне и то вполголоса

08.12.20 / В мире коронавирус подтвержден у 67,5 млн человек

10.09.20 / Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

07.01.21 / Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов

22.02.21 / “Поддержка Украины жизненно важна для Европы и США”. Что мировые лидеры говорили об Украине и России на Мюнхенской конференции. Главное

18.02.22 / На полицейских напали в метро в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика