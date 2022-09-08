Мнение: Несчастный Магнус

В шахматном мире – очередной грандиозный скандал. Честно говоря, даже я, Старый Пиарщик, немного опешил, когда узнал: Магнус Карлсен, безоговорочный чемпион мира, доминирующий над всем белковым шахматным человечеством последние лет 10 – вдруг сорвался, причем на вид – ни с того, ни с сего: он играл турнир, был в группе лидеров, с самого начала получил, что называется, “заряд положительных эмоций”, когда практически “в одну калитку” в первом туре обыграл нашего Яна Непомнящего (с которым он до этого презрительно отказался играть матч на шахматную корону). Казалось бы – чего же боле? Жизнь прекрасна и удивительна!

Ну ладно, в третьем туре Магнус оступился – внезапно слил никому доселе не ведомому американскому юнцу 19 лет от роду, по фамилии Ниманн. Конечно, Магнус настолько всех за столько лет убедил в своем полном превосходстве над всеми и каждым, что любое его поражение удивляет – примерно как поражения “Баварии” в первенстве Германии или Джоковича в теннисе, если не круче. Поэтому и проигрыш чемпиона Ниманну стал мини-сенсацией – ведь его все воспринимали как безоговорочного “приглашенного аутсайдера”: распространенная практика, когда на супертурниры организаторы, пользуясь правилом “своя рука владыка”, помимо сильнейших гроссмейстеров заодно включают кого-то из местных игроков, “подающих надежды”: в Голландии – какого-нибудь молодого голландца, в Испании – молодого испанца, а вот в Штатах включили Ниманна. От таких игроков никто ничего особенного не ждет, просто предполагается, что они в компании лучших наберутся опыта, пообтешутся, а то и, чем черт не шутит, может, и наберут сколько-то очков и пофеерят, например, сдуру обыграют чемпиона.

В общем, было неожиданно, но в принципе – ничего из ряда вон выходящего: когда-то и палка стреляет, когда-то и чемпион должен проиграть аутсайдеру. А тут и собственно партия была вполне рядовая, без спецэффектов: разве что малость удивило (меня, например), насколько уверенно в ней держался юнец 19 лет. Но удивляло и то, насколько беззубо в ней смотрелся сам Магнус. Кто-то, уверен, из давних его поклонников вздохнул – что, эх, такая его игра уровня “ни то ни сё” последнее время проступает всё чаще… Хотя это ведь несправедливо, это упрек из разряда “зажрались”: в целом-то Магнус все равно остается сильнейшим!

Но тут и случилась настоящая сенсация: Магнус после поражения внезапно… снялся с турнира! То есть буквально – за ночь собрал манатки и свалил в туман, оставив напоследок лишь некий… твит. Твит невнятный, но с мутным намеком на то, что его соперник “читерил”, другими словами – использовал компьютерные подсказки.

Вообще говоря, вот так взять и выбыть из турнира без уважительных причин – явление беспрецедентное. Если говорить грубее – это беспредел. Что это будут за супертурниры (которых и так в шахматном мире немного!), если участники станут по капризу выбывать из них на любой стадии?! Как тогда считать очки, как выявлять сильнейшего? Я, честно говоря, являясь шахматным болельщиком со стажем, даже не могу припомнить какого-то аналога за последние лет 30! Магнус реально “зажог”.

Тут ведь еще и довольно щекотливый финансовый вопрос. Игрокам уровня Магнуса перед началом (!) таких турниров обычно выплачивают своего рода “подъемные” (не призовые!) – плату за само участие. Это понятно – уровень и соответственно престижность турнира определяется участием в них топ-игроков; турнир с участием чемпиона и турнир без него – две большие разницы. Магнус, значит, деньги взял… а потом свалил?!!

Даже, допустим, он эту сумму вернет обратно (хотя платят ее неофициально, то есть тут масса нюансов). Возникает еще масса щекотливых моментов! Например – вполне возможно, что другим гроссам – участникам турнира организаторы заплатили несколько меньшие “подъемные”… именно потому, что в турнире был Карлсен! Обоснование примерно такое: “ну ладно, заплатим вам за участие не 15, а 10 тыс. долларов – но учтите, у нас будет сам Карлсен, чемпион и шахматист с самым высоким на планете рейтингом! То, что вы с ним будете в одном турнире – само по себе почетно и престижно, а если вы его обыграете – вы уже поднимете собственный рейтинг на недосягаемую высоту; соглашайтесь!” Участники согласились – а Магнус возьми да и сбеги; и что теперь – требовать “долива”?

Неловкая ситуация. И само обвинение в “читерстве”… Если по-простому – Магнус обвинил Ниманна в чем-то типа того, что у него в ухе – миниатюрный наушник, и кто-то во время партии, анализируя позицию в режиме онлайн при помощи лучших компьютерных программ (а любая из них намного сильнее Магнуса, увы) – шептал ему в ухо правильные ходы.



Ханс Ниманн играет с Карлсеном

Но ведь ВСЕХ участников турнира перед его началом тщательно проверяют: прогоняют через “рамки”, ощупывают миноискателями – разве что не раздевают. Что же имел в виду Магнус? И тут проглядывают совсем уж грязные намеки: напомню, что Ниманн – приглашенный американец, “хозяин площадки”; турнир ведь проходит в США. Соответственно, норвежец Карлсен намекает, что организаторы на СВОЕЙ территории “радеют родному человечку”! Понятно, что если вся организация соревнования в твоих руках – у тебя масса возможностей где-то что-то “подкрутить” так, чтобы преимущество имел твой спортсмен. Вспоминаются аналогичные (очень болезненные) скандалы такого рода с НАМИ: до сих пор дурно пахнущий матч на первенство мира по шахматам в Элисте между Крамником и Топаловым, Олимпиада в Сочи с “майором Блохиным”, который якобы “подменяет допинг-пробы через специальную дыру в стене”…

Карлсен, в общем, как бы то ни было, замахнулся на святое – на устроителей и спонсоров соревнований, при том, что такого рода энтузиастов, готовых тратить миллионы баксов на шахматные турниры “супергроссмейстеров”, в мире и так – по пальцам сосчитать. И вот на них бросает жирную тень сам “лучший игрок”! Много ли после этого останется желающих вообще связываться с шахматистами, если навара с них и так с гулькин нос, а главный чемпион у них – заодно и главный скандалист, оказывается?!

Карлсен, похоже, все-таки пошел вразнос. “Тяжела ты, шапка Мономаха”. Увы. Еще в июле я уже писал тут, что его решение отказаться защищать свой титул в матче с по всем правилам отобравшимся претендентом (нашим Яном из Брянска) – поставило шахматный мир в некотором роде раком. И вот – новый фортель. Причина, скорее всего, в развившемся у Магнуса “комплексе победителя”; чем-то подобным в острой форме страдал Фишер. Он настолько проникся собственным величием, что в нем развился непреодолимый страх поражения – в итоге Фишер после победы в матче над Спасским больше не играл следующие два десятка лет ни с кем.

Магнус идет по этому же пути. Поражения делаются для него нестерпимы – и, видимо, потому, что в какой-то момент он начал слишком ПРЕЗИРАТЬ весь наш “шахматный мир”. Основания – есть (как были они и у Фишера): он всех обыграл и обыгрывал на протяжении нескольких лет, против него никто не мог устоять, он побеждал почти во всех матчах и турнирах, в которых принимал участие, причем с любым контролем: в “классику”, в “быстрые”, в блиц; что очно, что онлайн.

Магнусу ужасно не хочется спускаться со своего Олимпа вниз, к простым смертным. Сказать “сдаюсь” для него – это ведь признать, что он – один из нас. А он не хочет признавать такую ересь. Он – чемпион! И он прав, конечно…

Но Магнус в худшем положении, чем Фишер. Тот в 70-е годы мог всерьез считать себя реально сильнейшим игроком в мире, даже – во Вселенной. А Магнусу такое недоступно: он – далеко не лучший, любая современная шахматная программа играет сильнее его. И любой читер, если у него будет хороший наушник, всегда его обыграет.

Сознавать такое настоящему чемпиону – невыносимо.