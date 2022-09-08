Брэд Питт, Марго Робби и Тоби Магуайр на первых кадрах фильма “Вавилон”

Издание Vanity Fair опубликовало первые фотографии со съемок, а заодно и кадры из новой работы режиссера фильмов “Ла-Ла Ленд” и “Одержимость” Дэмьена Шазелла. Историческая драма “Вавилон” – история о переходе от немого кино к звуковому в Голливуде и о зарождении Золотого века Голливуда, который пришелся на 1920-е годы. Известно, что Шазелл обдумывал идею ленты 15 лет. Как утверждает сам режиссер, он хотел показать не только роскошную жизнь актеров тех времен, но и “изнанку” славы, постоянные взлеты и падения, а также то, как жаждущих известности людей “перемалывает” индустрия.

Основная моя идея состояла в том, чтобы снять большой, эпический фильм со множеством персонажей о тех временах, когда Лос-Анджелес и Голливуд становились такими, какими мы их знаем сегодня. Я постоянно откладывал задумку, потому что фильм был слишком масштабным… Мне хотелось передать, каким огромным, грубым и беспощадным был тот мир. Для людей, работавших в индустрии, это был настоящий Дикий Запад. Все эти личности поднимались на вершины славы, падали, снова поднимались и снова падали. И та структура, которую они строили, начинала пожирать их самих.

Прообразом главного героя фильма, которого сыграет Брэд Питт, стал знаменитый американский актер и режиссер Джон Гилберт, работавший в 20-е и 30-е годы. Вторую главную роль в фильме исполнит коллега Питта по фильму “Однажды в… Голливуде” Марго Робби. Также в фильме появятся: Ли Джун Ли, которая сыграет Анну Мэй Вонг, а также Кэтрин Уотерстоун, Самара Уивинг, Макс Мингелла, Оливия Уайлд, Спайк Джонз и Тоби Магуайр.

Вопреки изначальным данным, которые попали в СМИ, большинство персонажей в картине будут вымышленные, а не реальные.

Премьера запланирована на 25 декабря.