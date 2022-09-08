Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Радостное событие в жизни 58-летнего лауреата премии “Оскар” Николаса Кейджа — накануне его супруга Рико Шибата родила первенца. Девочка появилась на свет здоровой, и молодая мама тоже чувствует себя хорошо. Об этом изданию People сообщил официальный представитель пары.

Николас и Рико рады объявить о рождении своей девочки. У матери и дочери все в порядке, – заверил он.

О беременности Рико Шибаты стало известно в марте этого года. Тогда Кейдж лично подтвердил эту информацию в интервью журналу GQ, а также поделился, каким именем хочет назвать ребенка. В конце апреля актер в диалоге с певицей Келли Кларксон раскрыл пол будущего малыша.

Для Кейджа это уже третий ребенок. От отношений с Кристиной Фултон у него родился сын Уэстон — сейчас ему 31. А другая возлюбленная, Элис Ким, родила актеру дочь — Кал-Элу, которой уже 16 лет.

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились два года назад в Японии. Впервые папарацци заметили их вместе 25 февраля 2020-го в Новом Орлеане. Тогда он привел девушку в собственную усыпальницу на городском кладбище: сооружение в виде белоснежной пирамиды актер приобрел в 2010 году и завещал похоронить себя в ней. Почему для одного из первых свиданий Кейдж выбрал столь неординарную локацию, осталось загадкой. Свадьбу Николас и Рико сыграли в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Для молодой жены актера этот брак стал первым.